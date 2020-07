Fröhden

In Jüterbogs Ortsteil Fröhden gilt, was in vielen Orten gilt: „Die meisten von denen, die noch etwas von früher wissen, leben nicht mehr und man hat einfach nicht rechtzeitig daran gedacht, sie zu befragen.“ Das sagt Günter Emmermacher. Zusammen mit seiner Frau Anneliese, die ursprünglich aus Langenlipsdorf stammt, lebt der 79-Jährige noch immer in dem Haus, in dem er im Kriegswinter 1941 geboren wurde und, abgesehen von Armeezeit und Ingenieursschule, sein ganzes Leben verbrachte. Wenigstens die Geschichte des eigenen Hofes und der eigenen Familie aufzuschreiben, damit etwas davon erhalten bleibt, hatte Emmermacher schon lange im Hinterkopf. Die letzten Monate hat er nun dazu genutzt, diese Idee Wirklichkeit werden zu lassen.

Bauernhof, Kolonialwarenladen und Schankwirtschaft

Eng verbunden mit der Historie des von seinem Großvater Hermann Winzer gebauten Haues sind auch die dörflichen, nun zumeist verschwundenen Bräuche des Dorfes. Denn das Haus war Bauernhof, Kolonialwarenladen und Schankwirtschaft und damit ein Mittelpunkt des dörflichen Lebens, in dem nicht nur Neuigkeiten ausgetauscht, sondern auch kräftig gefeiert wurde. Und es wurde gefeiert, was damals eben so anstand: Männer- und Mädchenfastnacht, der abendliche Tanz nach dem Stollereiten im Frühjahr und der Stoppeltanz nach der eingefahrenen Ernte gehörten ebenso dazu wie der berüchtigte Fröhdener Maskenball und die Dorfhochzeiten, neben deren Gästeschar sich heutige Hochzeitsgesellschaften eher wie eine Spar-Varianten ausnehmen.

Hochzeiten, wie diese in Fröhden, waren früher meist ein Ereignis für das ganze Dorf. Quelle: privat

Während sich seine Mitschüler draußen an den Fensterscheiben die Nase plattdrücken mussten, um vom Geschehen etwas mitzubekommen, war Günter Emmermacher immer mittendrin. Natürlich spielten dabei auch die Mädchen eine Rolle, die erst nach Mitternacht ihre kurzen Röcke anziehen durften.

Schutzschild gegen das plündernde Fußvolk

Erinnerungen an den Vater, der 1944 im Kriegslazarett starb, hat der Fröhdener nur wenige. Stärker in seinem Gedächtnis geblieben sind die Ereignisse während der letzten Kriegstage. Damals hisste der Dorfschullehrer auf dem Kirchturm die weiße Fahne. Offiziere der Roten Armee quartierten sich im Gasthof ein und seien so zum Schutzschild gegen das plündernde Fußvolk geworden.

Die Geschichte des Gasthofes endete 1955, weil das Interesse an Dorftraditionen immer mehr nachließ, wie Emmermacher glaubt. Zudem gab es dann auch eine Konsum-Gaststätte im Dorf, so dass sich das Geschäft nicht mehr lohnte. Ein paar alte Steingut-Flaschen, aus denen die Bauern nach ihrem Tagewerk ihr Braunbier tranken, und ein paar Fotos gehören zu den wenigen Gegenständen, die noch an die glanzvolle Zeit der später von Günter Emmermacher zum Wohnhaus umgebauten Schankwirtschaft erinnern.

Von Uwe Klemens