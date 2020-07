Fröhden

„Permakultur ist mehr als der ökologische Anbau von Gemüse, sondern eine Lebenshaltung“, sagt Artur Kos. Seit 2017 sind der 35-jährige, gebürtige Pole und seine vier Jahre jüngere, aus Australien stammende Lebensgefährtin Than Trung im Jüterboger Ortsteil Fröhden zu Hause. Gemeinsam betreiben der Psychologe und selbstständige Personalberater und die Web-Entwicklerin als Ausgleich zu ihren Berufen einen Permakultur-Hof. Zusammen mit Freunden entwickeln sie Projekte, um in der Region angebaute Bioprodukte zu vermarkten und das Ins-Gespräch-kommen von Menschen unterschiedlicher Herkunft und sozialer Schichten zu fördern.

Über das Brett gebeugt zueinander finden

An diesem Wochenende laden die beiden auf ihrem Hof zum Schachturnier, bei dem es um weit mehr als den denksportlichen Aspekt und die Freude am Spiel geht. Denn bereits während ihres Zusammenlebens in Berlin-Neukölln entdeckte der leidenschaftliche Hobby-Schachspieler Kos, wie schnell Menschen, die oft nicht einmal die selbe Sprache sprechen und aus verschiedenen Kulturkreisen stammen, über das Schachbrett gebeugt zueinander finden.

Der Schachtisch passt gut in den lauschigen Permakultur-Garten der beiden Wahl-Fröhdener. Quelle: Uwe Klemens

Der erste Test, ob sich das nicht zum interkulturellen Austausch ausbauen ließe, fand auf einem Berliner Gemüsemarkt statt. Dort hatten sie einfach drei Schachbretter neben ihren Gartenfrüchten aufgestellt. Nach wenigen Augenblicken waren diese besetzt. Da der Zuspruch immer größer wurde, entstand darauf sogar der Verein „Chess for Fun“ (“Schach für Spaß“), dessen Mitglieder weltweit kleine Turniere organisieren, Schach-AGs für Kinder und Senioren ins Leben rufen und sogar in der Justizvollzugsanstalt Tegel regelmäßig zum Schachspiel einladen.

Jeder der möchte, darf dabei sein

Jeder der Lust hat, im lauschigen Garten der beiden andere Menschen kennen zu lernen und zwischen den Partien die Köstlichkeiten von Mutter Natur und Gespräche zu genießen, ist eingeladen, beim zweitägigen Fröhdener Schachturnier mit dabei zu sein.

Die Hoffnung der Initiatoren ist, dass auch Mitglieder der Schachvereine aus Treuenbrietzen, Marzahna und Jüterbog kommen. Auch in der Region lebende Geflüchtete sind ausdrücklich mit eingeladen.

Gespielt, gegessen und geplauscht wird an beiden Tagen von 9 bis 18 Uhr. Wer dabei sein möchte, muss sich vorher unter arturkos@posteo.net anmelden.

