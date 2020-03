Strenge Auflagen für Traditionsfeuer

Niederer Fläming/Jüterbog/Niedergörsdorf

Wohin mit den unverbrannten Holzresten und dem Ascheberg nach einem Traditionsfeuer? Die Frage, die ein Ortsvorsteher vor einigen Wochen in der Gemeinde Niederer Fläming während einer Gemeindevertretersitzung stellte, blieb unbeantwortet und zeigt, wie groß das Unwissen, nicht nur im Niederen Fläming, darüber ist. Spätestens wenn sich der erste Baumschnitt des Jahres auf den Dorfangern türmt und die Zeit der Oster- und Maifeuer naht, steht das Thema wieder auf der Tagesordnung.

Regeln von Bund, Land und Kommunen

Ein ganzes Gesetzesbündel regelt, wer wann was und wie viel verbrennen darf, hinzu kommen Regelungen, die jede einzelne Kommune ergänzend zum Landes-Immissionschutz- und Waldgesetz sowie zum Bundesnaturschutzgesetz und zur Abfall-, Kompost- und Verbrennungsverordnung erlassen kann.

Veranstalter so genannter Traditionsfeuer sind in Jüterbog zumeist die Ortsvorsteher der jeweiligen Ortsteile sowie – wie beim kommenden Hexenfeuer am 30. April – gewerbliche Veranstalter, die das Feuer beim Ordnungsamt genehmigen lassen und Auflagen zur Art des Brennmaterials, zur Entsorgung und zur Wiederherstellung des Platzes einhalten müssen, wie Ordnungsamtsmitarbeiterin Gabriela Kaiser erläutert.

Selbst der Weihnachtsbaum ist tabu

Nicht erlaubt ist dabei die Verbrennung frischen Baumschnitts oder schadstoffbelasteten Bauholzes. Selbst der Weihnachtsbaum des vergangenen Jahres gilt dabei als Frischholz, das nicht ins Feuer darf.

Die einzig korrekte, biologisch unbedenkliche Art des Ascheentsorgung ist die über die Restmülltonne. Wer Asche in den Wald schüttet oder vergräbt, macht sich strafbar. Die Kosten der Entsorgung trägt immer der Veranstalter. Die von gewerblichen Veranstaltern erhobene Kaution gibt’s erst zurück, wenn auf der beräumten Feuerstelle wieder die ersten Grashalme sprießen.

Umschichtung rettet Tiere

Die Auflage, das angesammelte Brennmaterial einen Tag vor dem Entzünden umzuschichten, müssen Veranstalter in Niedergörsdorf beachten. Nur so können Tiere, die dort bereits Zuflucht gefunden haben, vor dem qualvollen Verbrennen gerettet werden, sagte Mandy Rahn vom dortigen Ordnungsamt. Mitarbeiter des Amtes sind regelmäßig unterwegs, um die Einhaltung der Vorgaben zu kontrollieren.

Von Uwe Klemens