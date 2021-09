Jüterbog

Beim Jüterboger Fürstentag, der nach einjähriger Corona-Pause am kommenden Sonnabend Besucher aus nah und fern in die Altstadt locken wird, kann man sich nicht nur vom mittelalterlichen Flair verzaubern lassen, sondern sich auch sportlich betätigen und dabei Gutes tun. „Wie schon vor zwei Jahren, werden wir auf unserem Hof in der Mönchenstraße ab 14 Uhr die Gäste nicht nur mit Kaffee, Kuchen, Getränken und Saxofon-Klängen verwöhnen, sondern auch wieder unseren ’Ruderkahn’ mit dabei haben. Jeder Ruderschlag zählt und die Summe aller Ruderschläge rechnen wir am Ende um in Laubbäume, die wir bezahlen und die dann bei Malterhausen gepflanzt werden“, erläutert Christina Unnerstall, die derzeit die amtierende Präsidentin im Rotary-Club Kloster Zinna ist, dessen Vorsitz jedes Jahr ein anderes Mitglied übernimmt.

An gute Erfahrungen anknüpfen

Mit ihrer Aktion wollen die Rotarier an die 2019 gemachten, guten Erfahrungen anknüpfen. Auch hier erruderten die Besucher eine große Menge an Bäumen, die dann im damals abgebrannten Wald bei Frohnsdorf unter Beteiligung vieler Helfer gepflanzt werden konnten.

Auf die Idee, die Aktion nun zu wiederholen, kamen die Club-Mitglieder zusammen mit Revierförster Michael Lunkwitz, der den Rotariern von seinen Wald-Expeditionen erzählte, die er mehrmals im Jahr zusammen mit Blönsdorfer Grundschülern unternimmt. „In der Schule bemüht man sich sehr, die Kinder für Umweltthemen zu sensibilisieren und kooperiert seit einiger Zeit mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und einer Waldschule in Baruth. Da für die Fahrten dorthin das Geld knapp ist, wollen die Rotarier die Expeditionen finanziell unterstützen. Die am Fürstentag durch Bewirtung und Spenden erzielten Einnahmen sollen deshalb geteilt werden und dem Pflanzen der Eichen- und Lindenbäumchen bei Malterhausen sowie der Grundschule zu Gute kommen.

Baumpflanz-Aktion des Rotary-Clubs Kloster Zinna 2019 bei Frohnsdorf. Quelle: Christian Unnerstall

Um den Besuchern des Festes das Anliegen ihrer Aktion zu verdeutlichen, wird das Projekt auf Infotafeln erläutert und auch über die Pflanzaktion bei Frohnsdorf und weitere Projekte des Rotary-Clubs berichtet.

Auch Vertreter der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald sind beim Fürstentag auf dem Rotarier-Hof mit dabei und laden Kindern zum Basteln mit Holz ein.

Von Uwe Klemens