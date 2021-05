Jüterbog

Die gute Nachricht, dass Gastronomie-Betriebe ab dem kommenden Wochenende den ersten Schritt aus dem Lockdown machen und ihre Gäste draußen bewirten können, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Die schlechte Nachricht: Viele Betreiber haben im Hin- und Her der Verordnungen den Überblick verloren oder sind skeptisch, ob sich der personelle und finanzielle Aufwand einer Teil-Öffnung am Ende auch rechnet.

Vorsichtige Erwartungen

„Wir reißen ab Freitagnachmittag alle Türen auf und dann geht’s los“, zeigt sich Janine Dienemann, die am Jüterboger Markt das Café „Die Förste“ und das Eiscafe „Markt 1“ betreibt, erfreut über die Möglichkeit zum Neustart. Sie bleibt mit ihren Erwartungen aber vorsichtig: „Von unserer Seite aus werden wir, soweit möglich, einfach so tun, als sei nichts gewesen. Aber ob den Gästen nicht der Aufwand zu groß ist, sich nur wegen einer schnellen Tasse Kaffee oder einem Stückchen Kuchen vorab testen lassen zu müssen, müssen wir abwarten“.

Teil der Belegschaft ist abgewandert

Über über die genauen Regelungen im Bilde zu sein, hat sich Dienemann das entsprechende Formblatt der Dehoga beschafft. „Beim Angebot wird alles so sein wie vorher“, verspricht die Gastronomin, zu deren größten Problemen derzeit die Suche nach Mitarbeitern gehört. „Etwa die Hälfte meiner Belegschaft ist abgewandert, was ich verstehen kann, weil wir seit Corona einfach kein sicherer Arbeitgeber mehr sein konnten. Neue Mitarbeiter zu finden ist schwierig, denn die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist unterirdisch“.

Ab Freitagnachmittag wird, wie hier im „Bergschlösschen“ in vielen Biergärten wieder Leben herrschen. Quelle: Uwe Klemens

„Wir sind uns noch unschlüssig, ob wir unseren Biergarten aufmachen oder nicht“, sagt Stephanie Müller von der „Essbar am Beerstrauch“. „Das Schwierigste ist, dass einen über die konkreten Bedingungen niemand informiert und man sich selbst durch die zum Teil widersprüchlichen Angaben tasten muss“, so Müller. Dass das mit dem Überprüfen der Gültigkeit der Negativ-Tests funktioniert, hat sie so ihre Zweifel. „Denn eigentlich darf ich aus Datenschutzgründen nicht einfach in irgendwelche Ausweis-Dokumente reingucken. Wir müssen uns bis zum Ende der Woche noch genauer informieren und dann überlegen“, so die Wirtin.

Mit abgespeckter Karte

„Wir fangen Freitag an. Wer einen Test vorlegt, darf sich hinsetzen, wer nicht, eben nicht“ – so lautet die einfache Formel von Steffi Schliebener vom Landgasthof in Nonnendorf. Auch hier hat man sich bei der Dehoga über die Modalitäten informiert und geht mit einer abgespeckten Karte versuchsweise an den Start.

„Der Aufwand mit der Testerei ist ganz schön groß, aber wir können sowieso nur öffnen, wenn uns die Stadt ein paar ihrer Stellplätze auf dem benachbarten Parkplatz abtritt, damit wir dort Tische aufstellen können“, sagt „Wasserpfeifchen“-Wirtin Christine Kaufmann. Dass das im Laufe dieser Woche noch geschieht, glaubt sie nicht, auch wenn ihr der Bürgermeister bereits Hoffnungen gemacht hat.

In der „Essbar am Beerstrauch“ ist man noch unentschlossen, ab wann vor der Tür wieder Gäste sitzen werden. Quelle: Uwe Klemens

Gänzlich gegen eine vorschnelle Öffnung des Biergartens entschieden hat sich Benjamin Barthel vom Markt-Platz-Restaurant „Hermanns“. „Wir lassen uns mit der Entscheidung noch zwei Wochen Zeit und schauen, ob überhaupt ausreichend Gäste den Aufwand auf sich nehmen, ihren Wunsch nach einen Restaurant-Besuch mit den Öffnungszeiten der Testcenter zu koordinieren und dabei auch noch auf die 24-Stunden Geltungsdauer zu schauen. Die Vorgaben der Landesregierung sind mir zu vage und selbst zu testen, will ich weder meinen Besuchern noch meinen Mitarbeitern zumuten. Unsere Gäste haben so lange gewartet, da halten sie die zwei Wochen nun auch noch aus“, so Barthel.

Mit coronagerechter Ausstattung

Voller Tatendrang sieht Bruno Meier dem Wochenende entgegen. 18.000 Euro hat der „Bergschlösschen“-Wirt in die coronagerechte Ausstattung gesteckt – in Luftreiniger, die auf Ultraschall-Basis laufen, in berührungslos bedienbare Geräte zur Hand-Desinfektion und in Mini-Pads zur kontaktlosen Bestellung. Sämtliche Tische werden mit QR-Code-Labels versehen, so dass sich Gäste über ihr Handy ein- und ausloggen können. Wer außerhalb der Öffnungszeiten der Testcenter kommt, wird von geschulten Mitarbeitern getestet. Vier der fünf Mitarbeiter sind ab Freitag 15 Uhr am Start.

Von Uwe Klemens