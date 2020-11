Jüterbog

„Ein Flüchtling bleibe ich wohl immer“, sagt der Musiker, Komponist und Musikschullehrer Ali Moraly. Acht Jahre ist es her, dass der heute 41-Jährige aus der syrischen Hauptstadt Damaskus floh. In der Jüterboger Region kennen ihn nicht nur Konzertbesucher. Denn seit knapp zwei Jahren lehrt Moraly an der Kreismusikschule Kindern und Jugendlichen die Kunst des Geige-Spielens und schätzt dabei auch den Austausch mit deren Eltern.

Die Welt wird immer verletzlicher

„Das Behütet-Sein und die Sicherheit, die ich mir als syrisches Kind immer gewünscht habe, gibt es so wahrscheinlich heute nirgendwo mehr auf der Welt“, sagt Moraly. Nicht nur die Kriege in seiner alten Heimat und an vielen anderen Orten in der Welt, sondern auch die Coronakrise nimmt er als Zeichen, wie verletzlich, ja sogar zerbrechlich die Welt heute ist. „Dieses Gefühl wird auf dem ganzen Globus immer mehr Menschen ergreifen und sie zu Flüchtlingen machen, wie ich einer bin“, lautet Moralys Prognose.

Seit knapp zwei Jahren unterrichtet Ali Moraly in Jüterbog und inzwischen auch in Wünsdorf-Waldstadt an der Kreismusikschule Teltow-Fläming. Quelle: Uwe Klemens

Seine Liebe zur Musik entdeckte er bereits als Achtjähriger, als er in einem Konzert zum ersten Mal Werke Johann-Sebastians Bachs hörte. „Solche schöne Musik wollte auch ich machen und den Menschen damit Freude machen“, beschreibt er sein später dann Wirklichkeit gewordenen Berufswunsch. Umso mehr Werke der Alten Meister er kennen lernte, desto vertrauter wurde ihm deren Welt.

Der Wunsch, die europäische Kultur aus nächster Nähe zu erleben und sich mit seinem Können als Vermittler zwischen den Kulturen zu bewegen, ließ nicht lange auf sich warten. „Irgendwann hatte ich nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt Musiker-Kollegen und Freunde, denen es ähnlich ging“, blickt er zurück in jene Zeit, als der Gedanke die Heimat gänzlich zu verlassen noch fern war.

Ermutigung zur Flucht kam von den Eltern

Als Moraly 2012 während einer Konzertreise durch die Türkei von den aktuellen Ereignissen in Syrien erfuhr, entschloss er sich, dort zu bleiben. „Obwohl es auch ihnen nicht leicht fiel, haben meine Eltern meine Schwester, die dann in die USA ging, und mich darin bestärkt, dass das die richtige Entscheidung ist“, sagt Moraly, der seine Familie seither nicht mehr gesehen hat.

Auf der Bühne agiert Ali Moraly nicht nur als Interpret der großen Meister, sondern auch eigener Werke. Quelle: Olaf Kosinsky

Als die Situation der syrischen Flüchtlinge in der Türkei immer schwieriger wurde und es immer häufiger zu gewalttätigen Demonstrationen kam, packte Ali Moraly erneut die Koffer und die Geige und kam mit einem Arbeits-Visum nach Deutschland. Das hessische Viernheim wurde sein nächster Zufluchtsort, im nahen Mannheim absolvierte der Geiger in seinem Fach ein Masterstudium und arbeitete nebenher bereits als Instrumentallehrer. „Das Studium war mir sehr wichtig, denn ich wollte nicht nur einfach Abstand zum Krieg gewinnen, sondern die Zeit auch nutzen, um mich weiterzuentwickeln“, erzählt der Musiker, den es heimlich jedoch nach Berlin zog.

„Die Vielzahl der kulturellen, politischen und religiösen Einflüsse haben mich schon immer fasziniert und auch beeinflusst“, erzählt Moraly. Als er auf eine Ausschreibung der Kreismusikschule Teltow-Fläming stieß, die im hauptstadtnahen Jüterbog einen Geigenlehrer suchten, bewarb er sich mit Erfolg.

Komponist, Interpret und Autor

Nicht nur als Lehrer von inzwischen knapp 40 Schülern, sowie als Interpret klassischer Werke und eigener Kompositionen ist Moraly längst Teil der multikulturellen Gesellschaft geworden. „Als Schriftsteller und Autor von Zeitungen, die in Katar und London erscheinen, beschäftige ich mich noch immer viel mit der arabischen Welt, aber auch mit dem Leben der Menschen und mit der Gesellschaft in Deutschland“, schildert er sein jetzigen Leben.

Wo er in zehn Jahren zu Hause sein wird, kann Ali Moraly heute nicht sagen. Sein Satz „Du kannst dein Leben nicht bis ins kleinste Detail planen. Du kannst nur lernen, mit dem Wind zu segeln“, ist bittere Erfahrung und Lebensstrategie zugleich.

Von Uwe Klemens