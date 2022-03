Jüterbog

“Endlich können wir uns wieder treffen. Manche kennen sich schon lange. Andere sind heute zum ersten Mal hier“ – Mit diesen Worten eröffnete Mechthild Falk von der Initiative „Gemeinsam in Jüterbog“ am Samstagnachmittag die erste Teestube seit Monaten. Rund 120 Gäste tummelten sich rund um den Abtshof im Planeberg, um Kontakte zu knüpfen und ein gemeinsames Zeichen gegen Krieg zu setzen.

Neben den Geflüchteten, die schon mehrere Jahre in Jüterbog leben und sich mit der Unterstützung der Jüterboger Flüchtlingshelfer inzwischen ein selbstständiges Leben aufgebaut haben, waren viele Ukrainerinnen zur Teestube gekommen. „Wir möchten Sie gerne kennenlernen“, erklärte Mechthild Falk. „Wir möchten hören, wie es Ihnen und Ihrer Familie geht und wo wir Ihnen helfen können.“

Flucht nach Jüterbog aus dem bombadierten Charkiw

Die meisten ukrainischen Frauen und ihre Kinder sind in Jüterbog und Altes Lager untergebracht. Jede Familie hat ihre eigene Geschichte. Eugenia ist mit ihrer 32 Jahre alten Tochter und ihrem fünfjährigen Enkel nach Deutschland aus dem stark unter Beschuss stehenden Charkiw geflohen. „Wir sind seit dem 15. März hier. Wir haben über verschiedene Bekannte gehört, dass Jüterbog eine kleine ruhige Stadt ist“, erzählt die 51-Jährige. Ihre Heimat zu verlassen ist ihr nicht leicht gefallen. Doch die Zustände in Charkiw wurden immer schlimmer. „Die Stadt steht nur noch zu vierzig Prozent“, berichtet Eugenia. „Sechzig Prozent sind kaputt. Ich hatte Angst um meine Tochter und meinen Enkel und wollte sie in Sicherheit bringen.“

Eugenia ist mit ihrer Tochter und ihrem Enkel vor dem Krieg in der Ukraine nach Jüterbog geflohen. Quelle: Isabelle Richter

Ihr Sohn musste in der Ukraine bleiben. Eugenias Schwester ist bei den Eltern geblieben. „Sie hat keine Kinder. Deswegen hat sie gesagt, dass sie bei unseren Eltern bleibt und ich mit den Kindern gehen soll.“ Jeden Morgen telefoniert Eugenia mit ihrer Familie in der Ukraine, um sicher zu gehen, dass alles in Ordnung ist. Die Angst, dass ihnen etwas passiert, ist groß. Eugenia wünscht sich, dass der Krieg bald ein Ende hat. „Es ist schön hier“, sagt sie über Jüterbog. Dennoch hoffen sie und die anderen Ukrainerinnen in Jüterbog, so schnell wie möglich in ihre Heimat und zu dem Rest ihrer Familien zurückkehren zu können.

Damit ihnen die Zeit in Deutschland leichter fällt, hatte die Gruppe „Gemeinsam in Jüterbog“ am Samstag explizit ukrainische Familien eingeladen. „Wir haben ordentlich die Werbetrommel gerührt“, erzählt Werner Simonsmeier. Der Flüchtlingshelfer habe die Ukrainer am Samstag auch zum ersten Mal kennengelernt. „Wir wollen durch die Veranstaltung mit ihnen in Kontakt kommen, um dann weiter helfen zu können“, sagt er. Die Teestube sei die ideale Möglichkeit dafür.

Gemeinsam in Jüterbog: Zahlreiche Gäste besuchten am Samstag die Teestube. Darunter geflüchtete Familien, Flüchtlingshelfer und Jüterboger Stadtverordnete. Quelle: Isabelle Richter

Bei den Familien, die in den letzten Jahren unter anderem aus Syrien, Afghanistan oder dem Iran nach Jüterbog kamen, hat sich das Treffen einmal im Monat in der Teestube schon zu einer festen Tradition entwickelt. „Am Anfang haben wir den Leuten noch bei vielen Sachen geholfen, aber das ist fast gar nicht mehr nötig. Sie sind integriert und haben ihr eigenes Leben. Unser Schwerpunkt liegt jetzt mehr auf der Kommunikation miteinander und den gemeinsamen Aktivitäten“, erzählt Werner Simonsmeier. Deshalb habe auch der Name „Flüchtlingshilfe Jüterbog“ nicht mehr gepasst.

Auch gebastelt wurde am Samstag gemeinsam. Mit der Geschichte des kleinen japanischen Mädchens Sadako Sasaki, die von der Explosion einer Atombombe über Hiroshima im Jahr 1945 handelt, erinnerte Mechthild Falk an das Leid, das Krieg vor allem bei Kindern verursacht. Als Friedensbotschaft wurden Kraniche aus Papier gebastelt. „Wir müssen dann gucken, wo wir sie gut sichtbar in der Stadt aufhängen können. Es ist schön, dass wir heute ein Zeichen setzen konnten.“

Von Isabelle Richter