Genshagen: Diesel abgezapft und Bagger gestohlen

Genshagen

Unbekannte zapften in der Nacht zum Mittwoch in der Straße Am Bauerndamm in Genshagen etwa 40 Liter Diesel aus dem Tank eines Lkw und beschmierten dessen Scheiben mit schwarzer Farbe.

Ein Anhänger der Marke Saris wurde samt dem darauf befindlichen Minibagger des Herstellers Wacker-Neuson entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Beamte sicherten Spuren und veranlassten die Fahndung.

Schönefeld: Kupferkabel über Nacht gestohlen

Unbekannte durchtrennten in der Nacht zum Mittwoch in Schönefeld (Nuthe-Urstromtal) den Zaun einer Firma und stahlen eine größere Menge von Kupferkabel. Der Schaden beträgt mehrere Zehntausend Euro. Kriminalbeamte sicherten Spuren.

Blankenfelde: Ford knallt in den Skoda vor ihm

Ein Ford-Fahrer war am Mittwochnachmittag auf dem Zossener Damm in Blankenfelde unterwegs und fuhr auf den Skoda vor ihm auf. Die Insassen blieben unverletzt und die Autos fahrbereit. Der Sachschaden beträgt rund 1.300 Euro. Beamte nahmen den Unfall auf.

Jüterbog: Fahrerflucht nach Zusammenstoß mit Lkw

Ein Zeuge sah am Mittwochmorgen, wie ein Fiat-Fahrer beim Durchfahren der Baustellenabsperrung in der Dennewitzer Straße in Jüterbog mit einem geparkten Lkw kollidierte und weiterfuhr.

Er hatte dabei allerdings ein Kennzeichen verloren. Während der Unfallaufnahme erschien der Flüchtige. Er roch stark nach Alkohol und musste eine Blutprobe abgeben.

