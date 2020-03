Laufen mit Zutaten

Jüterbog

Dass Wandern gesund ist, für Entspannung, Naturerlebnisse und Freundschaften sorgt, ist eine Binse. Seit einiger Zeit werden auch in Brandenburg spezielle Gesundheitswanderungen angeboten. „Das wird zunehmend populärer“, sagt Brita Hannemann, die entsprechende Touren schon länger in der Region Jüterbog ( Teltow-Fläming) macht. Auch etwa im Landkreis Potsdam Mittelmark oder Oberhavel gibt es jeweils zertifizierte Kollegen mit entsprechenden Offerten.

Ansprechend für alle Altersgruppen

Die Begeisterung für Gesundheitswanderungen geht durch alle Altersgruppen. Hannemann, die zusätzlich als Gesundheitsberaterin arbeitet, hat auf ihren Kursen Teilnehmer im Alter zwischen zehn und über 80 Jahren. Begeistert sind nahezu alle. Die etwas reiferen Semester schätzen neben der Förderung von Beweglichkeit und Fitness vielfach den sozialen Charakter der Wanderungen, die natürlich auch Freundschaften schaffen. Die etwas jüngeren Teilnehmer bauen neben den Naturerfahrungen auf Entspannung und Entschleunigung.

Wandern macht ohnehin schon fit. Es verbrennt fast genauso viele Kalorien pro Kilometer wie Joggen. Dabei kommt die Verdauung in Gang. Wer regelmäßig wandert und sich gesund ernährt, bleibt leichter schlank. Und: Wandern hilft der Psyche, es macht schlicht gute Laune – besonders zusammen mit Gleichgesinnten.

Übungen und Informationen

Hinzu kommen beim Gesundheitswandern weitere Komponenten, die von den unter der Regie des Deutschen Wanderverbandes (DWV) speziell hierfür geschulten Wanderführern beigemischt werden. Meist geht es um Atem- und Dehnübungen. Neben Gymnastik- und Kräftigungstraining widmet Brita Hannemann ihre Touren immer speziellen Themen, gibt Tipps zu Krankheiten des Gelenk- und Muskelapparats, zu Heilpflanzen bis hin etwa zur Charakterisierung von Biolebensmitteln. Häufig baut die auch als Städteführerin tätige 48-Jährige Infos über die durchwanderten Regionen ein. Mittlerweile hat sie bei ihren ab April wieder wöchentlich zwei angebotenen Routen etwa 25 Teilnehmer, davon viele, die schon zum Stammpublikum zählen.

Die vergleichsweise kommoden Touren überfordern auch Sportmuffel nicht und sind ebenso wenig darauf ausgelegt, vorwiegend Strecke zu machen. Tempo und Übungen richten sich nach den Bedürfnissen der Teilnehmer.

Zusatzausbildung für Physiotherapeuten

Die Zertifizierungen werden über den Wanderverband erteilt und bedeuten in aller Regel eine Zusatzausbildung bei Physiotherapeuten. Darin waren auch schon Praxen aus der Region eingebunden. Nahezu 1000 Gesundheitswanderführer gibt es in Deutschland inzwischen. In Brandenburg – noch ein wenig in den Kindergesundheitswanderschuhen – sind es etwa 20. „Da ist noch Potenzial nach oben“, weiß Hannemann.

Der gesundheitsfördernde Nutzen des wohldosierten Wanderns mit Unterwegs-Übungen ist auch wissenschaftlich belegt. So wurde unter anderem die stabilisierende und schnell einsetzende Wirkung etwa bei hohem Blutdruck untersucht.

Gesundheitswanderungen bringen noch mehr als körperliche Fitness und besseres psychisches Wohlergehen ein: Bonuspunkte, mit denen der Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkasse ausgebaut werden kann.

Hannemanns Touren können für einen kleinen Preis (in aller Regel fünf Euro) gebucht werden. Sie sind zu finden im Netz und auch auf Flyern, die von der Gesundheitswanderführerin etwa in Apotheken oder bei Friseuren platziert werden.

Info: www.gesundheitswanderfuehrer.de

Von Gerald Dietz