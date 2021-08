Jüterbog

Wer schnelles Internet in sein Haus gelegt haben will, muss sich sputen. Denn die Zeit rennt und die Frist läuft am Sonnabend aus. Zwar kann man die Verlegung der Glasfaserkabel auch noch später beantragen, aber dann kostet es Geld.

Der Bund hat beschlossen, dass alle Haushalte, die nur über ein langsames Internet verfügen, das nicht mehr als 30 Megabit pro Sekunde liefert und somit zu den so genannten „weißen Flecken“ zählen, kostenfrei an das leistungsstarke Glasfasernetz angeschlossen werden sollen.

Im Gemeindegebiet der Stadt Jüterbog hat der Landkreis Teltow-Fläming der Ediscom Telekommunikations-Gesellschaft den Zuschlag für den Ausbau des Glasfasernetzes mit bis zu 1000 Megabit/Sekunde erteilt, die dies gemeinsam mit ihrem Kommunikationspartner, den Stadtwerken Schwedt, vorantreibt.

Glasfaser-Ausbau in Jüterbog soll 2023 starten

Der Ausbau soll im zweiten Halbjahr 2023 starten. Das setzt aber die Unterstützung aller Hauseigentümer, auch derjenigen von Mehrfamilienhäusern und Gewerbeobjekten, voraus.

Denn der kostenfreie Anschluss an das leistungsstarke Glasfasernetz ist verbunden mit der Unterzeichnung eines Grundstücksnutzungsvertrags und das nur bis zum 14. August 2021. Zu etwas Verwirrung unter den Hausbesitzern hat die Tatsache geführt, dass hier die Stadtwerke Schwedt tätig werden, was aber seine Richtigkeit habe, betont Marcel Penquitt vom Wirtschaftsförderungsamt der Kreisverwaltung.

Wichtig sei aber, noch vor dem Ablauftermin auf das Schreiben der Stadtwerke Schwedt und der Kreisverwaltung Teltow-Fläming nicht als „Werbemüll“ zu betrachten und ungeöffnet wegzuwerfen, sondern möglichst darauf zu reagieren. Auch können nur Hausbesitzer die Formulare ausfüllen. Die Mieter werden gebeten, diese Briefe gegebenenfalls an ihre Vermieter weiterzuleiten.

Nicht wegwerfen. In diesem Umschlag kam das Schreiben für den Glasfaseranschluss. Quelle: privat

Betroffene Straßen in der Stadt Jüterbog sind Fuchsberge, Bülowstraße, Gänseblümchenweg, Tauentzienstraße, Bergstraße, Brückenstraße, Kappan, Ziegelei, Bullenwall, In den Kaupen, Speicherweg, Ziegelstraße, Südhag, Quellenhof, Baruther Chaussee, Luckenwalder Straße, Werderscher Weg, Herzberger Straße, Am Dammtor, Schillerstraße, Schulstraße sowie komplett in den Ortsteilen Werder und Neuhof als auch in Teilgebieten von Kloster Zinna sowie vereinzelt in Grüna, Markendorf und Fröhden.

Von Hartmut F. Reck