Karsten Dornquast ist Kummer gewohnt. Der Leiter des Amtes für Bildung und Kultur in der Kreisverwaltung kennt sich aus mit bösen Überraschungen, die im Zuge von Schulneubauten, Schulumbauten, oder Schulerweiterungen zutage treten. Während der Sommerferien kam noch ein Überraschungsmoment hinzu – und zwar beim Schulabriss, gleich in dreifacher Form.

Es geht um die ehemalige so genannte Baracke, also den grauen Flachbau auf dem Schulhof des Schiller-Hauses des Goethe-Schiller-Gymnasiums, in dem sich die naturwissenschaftlichen Fachkabinette befanden. Weil eine energetische Sanierung unwirtschaftlich gewesen wäre, hatte sich der Landkreis als Schulträger dazu entschlossen, das Gebäude abzureißen und ein neues zu errichten.

Fachräume und Schulmensa

Der Ersatzneubau soll mit zwei multifunktionalen Fachunterrichtsräumen ausgestattet sein, in denen schwerpunktmäßig Chemie und Physik unterrichtet werden kann. Weiterhin soll ein größerer Raum als Schulmensa dienen, weil die bisherigen Bedingungen im Keller des alten Schulgebäudes nicht ideal sind. „Den Keller kriegen wir einfach nicht richtig trocken“, sagt Dornquast, weshalb eine neue Schulspeisung mit Küche und Sanitärräumen notwendig sei.

Doch so einfach ging es dann doch nicht, eine Bodenplatte zu gießen und den Neubau draufzusetzen. Denn unter dem abgerissenen Altbau traten alte Fundamente eines noch älteren Vorgängerbaus zutage, mit zugeschüttetem Kellerraum und einer Abwassergrube. „Da hat man damals einfach die Baracke draufgebaut“, wundert sich Karsten Dornquast. Da galt es erst einmal, alles zu beproben und zu entsorgen beziehungsweise wieder zu verdichten. „Das alles sorgte für zusätzliche Kosten und für weiteren Zeitaufwand“, so Dornquast.

Regenwasserkanal wird umgeleitet

Denn als nächstes Problem erwiesen sich die Zuleitungen für Wasser und Abwasser, die beide erneuert werden mussten. Und dann tauchte schließlich noch ein Regenwasserkanal auf, der von der Schillerstraße unter dem Grundstück bis zu dem dahinter liegenden Graben führte. „Der muss jetzt umgeleitet werden“, berichtet der Amtsleiter. „Wir hoffen, den Zeitverzug von drei Wochen irgendwie wieder reinholen zu können.“ Denn die Fertigstellung des Ersatzneubaus ist für Ende September 2021 geplant.

Die geplanten Kosten für das zusätzliche Schulgebäude liegen bei 2,25 Millionen Euro. Weitere 360.000 Euro sind für die Ausstattung vorgesehen. „Alles natürlich nach dem neuesten Stand der Technik“, so Karsten Dornquast, „das haben wir alles voll im Blick.“

Finanzierung mit Bundesmitteln

Finanziert wird das Projekt über das Kommunale Investitionsförderungsgesetz des Bundes für finanzschwache Kommunen. Und das der Landkreis Teltow-Fläming auch dazu zählt, wurden ihm aus diesem Fördertopf 6,5 Millionen Euro zugesprochen. Das reicht für seine vielen Vorhaben zwar vorne und hinten nicht, aber immerhin können davon drei noch dringendere Objekte in Rangsdorf und Ludwigsfelde realisiert werden, die natürlich auch teurer werden als geplant. Die übrig bleibende Summe fließt in den Jüterboger Ersatzneubau. „Was dann noch fehlt, wird aus dem laufenden Kreishaushalt aufgefüllt“, so Dornquast.

Schicker Sportplatz

Rechtzeitig zum neuen Schuljahr wurde der neue Sportplatz hinter dem Goethe-Haus fertig. „Der ist jetzt richtig schick“, freut sich der Bildungsamtsleiter. „Hier haben wir einen pflegeleichteren Untergrund verlegen und auch gleich eine Beregnungsanlage mit einbauen lassen, um die Erhaltungsmaßnahmen für die Anlage zu vereinfachen und deren Lebensdauer zu verlängern“, erläutert Dornquast. Denn der vorherige Sportplatz wurde erst in den 1990er Jahren errichtet.

Von Hartmut F. Reck