Großbeeren

Am Montagabend kollidierte ein Pkw Hyundai auf der B 101 in Höhe Großbeeren mit einem Reh, das vor Ort verendete. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

In Neubeeren stieß ebenfalls am Montagabend ein Kradfahrer auf der Ernst-Stargardt-Allee mit Rehwild zusammen. Der Mann stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt wurden. Das Rehwild flüchtete. Es entstand ein Sachschaden von 4.000 Euro.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Wenn Sie ein Tier auf der Fahrbahn oder am Fahrbahnrand bemerken: Bremsen Sie ab! Weichen Sie nicht aus! Betätigen Sie lieber die Hupe und denken Sie aber daran: Wo ein Tier die Fahrbahn betritt, können noch weitere Tiere folgen! Wenn ein Tier im Lichtkegel des Fernlichts erscheint, schalten Sie auf Abblendlicht, da viele Tiere sich zum Licht hin bewegen!

Jüterbog: Einbruch in öffentliche Einrichtung

Unbekannte Täter brachen von Donnerstag bis zum Montag in eine öffentliche Einrichtung in Jüterbog ein. Im Gebäude wurden mehrere Räumlichkeiten aufgebrochen und durchwühlt. Zum Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Beamte der Kriminalpolizei sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen zu einem Einbruch auf.

Motorraddieb erbeutet BMW-Krad in Blankenfelde

In der Nacht zum Dienstag entwendeten unbekannte Täter von einem Parkplatz in der Wildrosenstraße in Blankenfelde ein Krad BMW. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Von MAZonline