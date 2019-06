Oranienburg/Jüterbog

Auf nach letzten Informationen 758 Hektar hat sich der Großwaldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog (Teltow/Fläming) inzwischen ausgebreitet, der dort seit Montag (3. Juni) wütet. Mittwochabend erreichte der Ruf nach Unterstützung für die rund 150 Feuerwehrkameraden, die vor Ort gegen die Flammen kämpfen, schließlich auch den Landkreis Oberhavel. Sechs Kameraden aus Oranienburg – fünf Männer und eine Frau – rückten Donnerstagvormittag als Mitglieder der Schnelleinsatzgruppe für Großbrandlagen zur Unterstützung der Einsatzführung nach Jüterbog aus. „Geplant ist vorerst ein 24-stündiger Einsatz von Donnerstag, 12 Uhr, bis Freitag, 12 Uhr“, erklärte Constanze Gatzke, Pressesprecherin des Landkreises Oberhavel. Vorausgegangen war ein Treffen aller Kreisbrandmeister des Landes am Mittwoch, bei dem die Unterstützung des Löscheinsatzes in Teltow/Fläming abgestimmt worden sei.

Oranienburger richten sich auf kurze Nacht ein

„Wir sind hier als Assistenz der Einsatzleitung tätig und unterstützen die Kommunikation in die Einsatzbereiche, telefonieren, faxen und funken. Stationiert sind wir außerhalb des Brandgebietes in einem Gerätehaus in Frankenförde", berichtete Christian Stricker am Donnerstagnachmittag. Der 36-Jährige gehört der Ortsfeuerwehr Innenstadt Oranienburg an. „Die Sondereinsatzgruppe setzt sich aus Mitgliedern aller Oranienburger Wehren zusammen“, erklärte er. Neben Kameraden des Oranienburger Löschzuges 2 sei auch einer aus Germendorf vor Ort. „Wir richten uns auf eine kurze Nacht ein“, blickte Christian Stricker am Nachmittag voraus. „Wir schauen aber, dass wir uns regelmäßig abwechseln, damit wir uns für zwei, drei Stunden auf’s Ohr legen können.“ Am Donnerstagnachmittag war der Brand als Großschadensereignis eingestuft worden. Ebenfalls im Laufe des Donnerstags wurde bekannt, dass sich die Löscharbeiten wohl bis nach dem Pfingstwochenende (8./9. Juni) hinziehen werden.

Von Nadine Bieneck