Meckern alleine nützt wenig – doch trotz vieler Einwände gegen Details in der Planung des Sport- und Freizeitareals halten sich die Einsichtnahme der Unterlagen zum Areal Rohrteich/ Blanker Teich in Jüterbog und Einwände in Grenzen. Noch bis zum 6. Dezember können Bürger die Pläne einsehen.