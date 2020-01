Schulleiter wird versetzt: In den Ruhestand

Jüterbog

Statt der Zuckertüte gab es eine gehobelte Ruhebank, doch die Aufregung war für Matthias Lehmann am Freitagmorgen genau dieselbe, wie am ersten Schultag. Wie damals als Sechsjähriger, kämpfte der inzwischen 63-Jährige mit den Tränen. Dass ihm die mehr als 400 Schüler und das Kollegium an seinem letzten Schul- und Arbeitstag mit einem Ehrenspalier entlang der Goethe- und Schillerstraße begrüßen würde, hätte den gestandenen Pädagogen, der seit genau 30 Jahren als Schulleiter die Geschicke des Goethe-Schiller-Gymnasiums lenkte, fast umgehauen.

Seit 53 Jahren an der Schule

So lange wie der gebürtige Oehnaer, haben es sicher nur wenige in dieser Schule ausgehalten. 1967 schritt Lehmann erstmals durch das Portal der Schillerschule, als Schüler der damaligen Polytechnischen Oberschule (POS) „ Friedrich Schiller“. An der benachbarten Goethe-Schule machte er 1975 sein Abitur, damals noch ohne zu ahnen, dass viele seiner Lehrer ein paar Jahre später seine Kollegen werden würden.

Die Schüler bereiten ihrem Schulleiter an seinem letzten Arbeitstag einen glanzvollen Empfang und stehen vor der Schule Spalier. Quelle: Uwe Klemens

„Lehrer werden wollte ich bereits als Elftklässler und Mathe-Physik war klar, weil sich da alles von alleine logisch erklärt und ich, weil ich gerne faul bin, nicht so viel lernen musste“, lüftet Lehmann an seinem letzten Tag auf dem Chefsessel augenzwinkernd sein lange gehütetes Geheimnis.

Schwierige Entscheidung

Das erste Hadern mit dem Lehrer-Dasein hatte Matthias Lehmann bereits zu Beginn seines Studiums. „Ich habe zusammen mit Martin Schütze studiert, der am Gymnasium mein Stellvertreter war. Nur gemeinsam haben wir es geschafft, uns fürs Weitermachen zu motivieren, obwohl wir wussten, dass wir trotz vier Jahren Studium immer noch 400 Mark weniger verdienen, als jeder Traktorist. Das war nicht leicht, aber rückblickend bin ich natürlich froh, dass ich damals durchgehalten habe“, so der Ex-Direx.

D Quelle: Uwe Klemens

1977 kam Lehmann als Absolvent nach Jüterbog und unterrichtete anfangs an der Scholl-, später an der Wiesenschule Mathe, Physik und, nach einem Zusatzstudium, Astronomie. Unmittelbar nach der Wende bewarb er sich an der Noch-EOS, die später zum Gymnasium wurde, wo er sofort stellvertretender Schulleiter wurde. Nach dem Weggang von Franz Henkelmann wurde Lehmann bereits mit dem Schuljahr 91/92 kommissarisch, zwei Jahre später nach der Ausschreibung des Postens regulärer Schulleiter.

Unterrichten machte am meisten Spaß

Den Satz, man müsse als Lehrer dankbar sein, dass man am Goethe-Schiller-Gymnasium unterrichten durfte, den Lehmann oft von seinen Kollegen gehört hat, kann er voll und ganz unterschreiben. „Bei uns muss man nicht den ganzen Tag Erzieher sein um Problemfälle zu lösen, sondern kann sich ganz auf das konzentrieren, wozu Lehrer eigentlich da sind, nämlich aufs Unterrichten“, schwärmt Matthias Lehmann über das Klima an „seiner“ Schule, die das Goethe-Schiller-Gymnasium wohl immer bleiben wird.

Matthias Lehmann unterschreibt die letzten Zeugnisse als Schulleiter des Gymnasiums. Quelle: Uwe Klemens

„Unterrichten hat mir immer am meisten Spaß gemacht, aber als Schulleiter hat man natürlich auch administrative Aufgaben. Zu den dunklen Kapiteln seines Direktor-Seins gehören die Auswirkungen des demografischen Wandels. Der Zitterpartie um den Schulerhalt folgte die Rolle als Buhmann, der Kollegen wegschicken musste, weil es nicht genügend Schüler gab. Dass bei der Entscheidung, wer gehen muss, fachliche Eignung keine Rolle spielen durfte, versteht er bis heute nicht.

Endlich, endlich

Angst, dass ihm nun die Decke auf den Kopf fällt, hat der Neu-Ruheständler keine. Endlich mit der Frau auch außerhalb der Ferienzeit an die geliebte Ostsee fahren können, endlich den Garten in Ordnung bringen und nach Herzenslust Wandern und Radfahren, stehen auf der To-Do-Liste ganz oben. Die ist auch ohne den markanten Schriftzug „ M. Lehmann“ gültig.

Von Uwe Klemens