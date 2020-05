Leerstehendes Haus steht in Flammen

Jüterbog

Um 11.25 Uhr ging der Alarm in allen Jüterboger Wehren ein: „Brand Gebäude groß“. In der Bahnhofstraße 1a; direkt an der Ecke, wo es hoch zum Jüterboger Bahnhof geht, brannte es in einem leerstehenden Haus. Dabei handelt es sich um ein schönes, denkmalgeschütztes Gebäude von 1908, das zu DDR-Zeiten als Internat der Deutschen Reichsbahn ( DR) diente. Die Ursache des Brandes ist noch unbekannt und wird von der Kriminalpolizei untersucht. Laut Stadtbrandmeister Michael Rinderle konnte der Brand schnell und komplett gelöscht werden.

Hausbrand am Pfingstsamstag in Jüterbog. Quelle: privat

Daran beteiligt waren mehr als 50 Feuerwehrleute aus dem gesamten Stadtgebiet, also die Freiwilligen Feuerwehren von Jüterbog, Kloster Zinna, Markendorf und Neuheim sowie aus Altes Lager und aus Luckenwalde, von wo man die Drehleiter angefordert hatte, die auch zum Einsatz kam. Weiterhin waren der Rettungsdienst, die Polizei und die Kripo anwesend.

Von Hartmut F. Reck