Haydnbrücke wird jetzt saniert

Jüterbog

Seit Montag ist die sogenannte Haydnbrücke, also die Überführung der Haydnstraße über den Grabenverlauf der Wasche, voll gesperrt. Am Dienstag bereiteten Mitarbeiter des bauausführenden Bauunternehmens Matthäi aus Großräschen die Baustelle vor. Sie luden unter anderem einen Baucontainer ab und entfernten die ersten Gehwegplatten von der Brückenüberführung.

„Bei der Instandsetzung der Haydnbrücke geht es speziell um die Sanierung des Oberbaus der Fahrzeugbrücke in der Musikersiedlung“, teilte Jüterbogs Bauamtsleiterin Kira Wenngatz jetzt mit. Am Mittwochvormittag wird sie sicherlich mit bei der Bauanlaufberatung dabei sein. Dann werden die Sanierungsarbeiten losgehen.

Erhöhung der Brückenlast auf 30 Tonnen

Das Ziel dieser Maßnahme liegt in der Erhöhung der Brückenlast auf 30 Tonnen. „Nach der Sanierung können dann wieder größere (dreiachsige) Fahrzeuge wie zum Beispiel Müllfahrzeuge die Brücke befahren“, so Kira Wenngatz, „womit auch die Erreichbarkeit der Musikersiedlung für Entsorgungsbetriebe wieder besser gewährleistet werden kann.“

Schlechter Zustand nach 52 Jahren

Die Haydnbrücke wurde im September 1967 dem Verkehr übergeben. Inzwischen befindet sie sich, wie viele Fahrzeug- und Fußwegbrücken in der Stadt, in einem schlechten Zustand. Eine Nachrechnung der Brückenklasse ergab 2015 eine zulässige Belastung von nur 16 Tonnen. Daraufhin wurde 2017 eine Sanierungsplanung erarbeitet.

Um eine Erhöhung der Brückenklasse auf 30 Tonnen zu erreichen, werden Abbrucharbeiten ausgeführt und anschließend neue Kragarme am Oberbau hergestellt, die Dichtung erneuert und der neue Fahrbahnbelag aufgebracht. Außerdem sind die Kappen zu erneuern und die Geländer zu montieren. Weiterhin ist es erforderlich, die über die Brücke verlaufenden Leitungen zu sichern und das Brückenbauwerk wieder an die Straße anzugleichen.

Auftragssumme: 214.000 Euro

Für die Erstellung der Ausführungsplanung, Vergabe und Bauüberwachung ist das Büro LUG Engeneering GmbH beauftragt worden. Die Bauleistungen wurden an die Firma Matthäi vergeben. Die Auftragssumme beträgt nach Angaben des Bauamts etwa 214.000 Euro. Die Maßnahme soll Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Raue : „ Haydnbrücke ist vordringlich“

Laut Bürgermeister Arne Raue (WsJ) gebe es inzwischen von Bewohnern des Musikerviertels Kritik daran, dass nicht auch die anderen Brücken wie in der Mendelssohnstraße und in der Johann-Sebastian-Bach-Straße für schwerere Fahrzeuge ausgebaut werden. Dies solle in den Förderantrag für die Befestigung des Wilhelm-Kempff-Weges (auch „Schönwetterweg“ genannt) entlang des Grabenverlaufs der Wasche „gedrückt“ werden, wie er am Dienstagnachmittag in einem Pressegespräch sagte. „Da wollen wir ein vernünftiges Gesamtkonzept erarbeiten.“ Was die Brücke an der Haydnstraße betreffe, so sei sie „vordringlich“, meinte Raue.

Von Hartmut F. Reck