Heinersdorf

Zwei Unbekannte verluden am Dienstagabend aus einem Baustellen-Container in Heinersdorf Altmetall in einen Transporter. Ein Zeuge der Tat alarmierte die Polizei, die einen der Täter fasste und den Transporter sicherte. Der zweite Tatverdächtige war offenbar geflüchtet. Der Schaden beträgt zirka 200 Euro. Die Kripo sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Niedergörsdorf: Einbrecher durchsuchen Gewerbebetrieb

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht zum Dienstag eine Fensterscheibe einer gewerblichen Einrichtung in Niedergörsdorf ein und gelangten so ins Innere. Im Objekt durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Polizei sicherte Spuren.

Einbruch in Wohnhaus in Groß Machnow misslang

Unbekannte Täter versuchten, am Dienstagabend, die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße in Groß Machnow aufzubrechen. Das misslang. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Beamte sicherten Spuren und nahmen eine Anzeige auf.

Von MAZonline