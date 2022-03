Jüterbog

Die Evangelische Kirchengemeinde empfiehlt Menschen, die den Kriegsopfern aus der Ukraine gerne helfen möchten, den direkten Weg an die Ukrainische Kirche in Jüterbog zu gehen. Die Sachspenden werden im Zwei-Schichtdienst auf dem Hof der Freie-Evangeliums-Christen Gemeinde Jüterbog in der Bülowstraße 26 angenommen.

Ukrainische Hilfe unterstützt auch bei Sprachproblemen

Ein LKW ist schon unterwegs in die Ukraine. Benötigt werden für Kinder und Erwachsene: Kleidung, Schuhe, Decken, Kissen, Windeln, Matratzen, Verbandmaterial, haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel. Auch Geld kann gespendet werden.

Darüber hinaus finden Familien in Jüterbog, die schon Flüchtlinge aufgenommen haben und über keine Russischkenntnisse verfügen, in der Ukrainischen Kirche außerdem Hilfe für die ersten Tage.

Orgelraimund spielt am Donnerstag gegen Spenden

Für die Ukraine sammeln möchte auch Raimund Siegel alias Orgelraimund. Wie er der MAZ mitteilt, wird er am Donnerstag in der Zeit von 9.30 bis 12 Uhr im Stadtgebiet auf seiner Orgel spielen. Alle eingenommenen Spenden gehen zu 100 Prozent an das Deutsche Rote Kreuz und werden für die Ukraine-Hilfe eingesetzt.

Bei Fragen an die Sammelstelle in Jüterbog, kann der Kontakt per Mail unter gemeinde-jueterbog@gmx.de oder telefonisch unter 0176/43391640 oder 0176/57758405. Mehr Infos gibt es zudem unter www.cdh-stephanus.org und www.freie-evangeliums-christen-gemeinde-juterbog-ev.business.site. Jeder Cent wird für den Spendenzweck eingesetzt. Die Helfer arbeiten ausschließlich ehrenamtlich. Es gibt keine Verwaltungskosten. Für eine Spendenbescheinigung muss die komplette Adresse angegeben werden.

Spenden mit dem Verwendungszweck „Ukraine Kriegsopfer“ können auf folgende Konten überwiesen werden:

Freie-Evangeliums-Christen Gemeinde Jüterbog

Mittelbrandenburgische Sparkasse

IBAN: DE54 1605 0000 3631 0268 70

BIC: WELADED1PMB oder

CHD-Stephanus e.V

Sparkasse Vorderpfalz

IBAN: DE80 5455 0010 0380 0820 08

BIC: LUHSDE6AXXX

Von Isabelle Richter