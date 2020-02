Hohengörsdorf

Ein Pkw-Fahrer stieß in der Nacht von Montag zu Dienstag kurz hinter dem Ortseingang Hohengörsdorf aus Richtung Jüterbog mit einem Straßenbaum zusammen. Mehrere Zeugen beobachteten, wie der Mann kurz nach dem Unfall von einer Autofahrerin abgeholt wurde und unerlaubt den Unfallort verließ, da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war.

Die Polizeibeamten konnten nach ihrem Eintreffen an der Unfallstelle anhand des Kennzeichens die Halteranschrift ermitteln und dort den 56-Jährigen antreffen. Während der Sachverhaltsklärung nahmen die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahr. Da dieser jedoch angab, den Unfall nicht verursacht zu haben, somit eine Beteiligung abstritt und er auch nicht bereit war, einen freiwilligen Atemalkoholtest durchführen zu lassen, ordneten die Beamten eine Blutprobe an. Der Führerschein des 56-Jährigen wurde beschlagnahmt. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf 5000 Euro geschätzt.

