Hohenseefeld: Rotes Moped aus Garage gestohlen

Hohenseefeld

Von einem Grundstück in Hohenseefeld wurde in der Nacht zum Sonntag ein stillgelegtes rotes Moped Simson des Typs Star gestohlen. Es war in einer Garage untergestellt.

Es entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro. Polizisten sicherten Spuren und nahmen eine Strafanzeige auf. Das Moped wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Ludwigsfelde: Stereo-Anlage aus Laube entwendet

Unbekannte Täter brachen zwischen Sonntag, dem 20. Februar, und Sonntag, dem 27. Februar, in mehrere Lauben einer Kleingartenanlage in der Großbeerener Landstraße in Ludwigsfelde ein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde eine Stereo-Anlage entwendet. Die Schäden belaufen sich auf mehrere Tausend Euro. Kriminalbeamte sicherten Spuren und nahmen Ermittlungen zu den Einbruchsdelikten auf.

Jüterbog: Unbekannte räumen Tiny House leer

Ein Grundstückseigentümer in Jüterbog stellte am Sonntagnachmittag fest, dass unbekannte Täter ein Tiny House aufgebrochen hatten, das sich auf seinem Grundstück befindet. Aus dem Haus wurde die komplette Ausstattung entwendet. Der Schaden beträgt mehrere Zehntausend Euro. Die Polizei sicherte Spuren.

Klein Kienitz: Ford prallt gegen Baum:Beifahrerin wird verletzt

Ein Ford kam vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit am Sonntagnachmittag auf der L 40 zwischen Klein Kienitz und Brusendorf von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Beifahrerin wurde durch den Aufprall verletzt. Sie kam ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Von MAZonline