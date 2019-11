Jüterbog

Bei Jüterbog hat sich am Freitag gegen 17.50 Uhr ein Personenunfall mit einem ICE auf der Bahnstrecke von Berlin nach München ereignet. Der betroffene Zug, ein ICE von München nach Hamburg, wird derzeit evakuiert, erklärte die Deutsche Bahn am Abend auf MAZ-Anfrage. Die etwa 560 Reisenden müssen in einen auf dem Nebengleis stehenden Ersatzzug umsteigen. Die Jüterboger Feuerwehr ist im Einsatz und unterstützt die Maßnahmen. Was genau passiert ist und was die Ursache ist, konnte die Bundespolizei noch nicht sagen. Der Fernverkehr wird über Dessau umgeleitet, erklärte die Bahn.

Anmerkung der Redaktion Wir berichten in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden, gibt es Hilfe. Unter der kostenlosen Hotline 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 können Sie anonym mit der Telefonseelsorge sprechen, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnte.

Von Ralf Thürsam und Carsten Schäfer