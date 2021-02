Illmersdorf

So bewegend wie an diesem Sonntag sind Gottesdienste und Andachten in Illmersdorf nur selten. Knapp 50 Menschen waren der Einladung zur offiziellen Verabschiedung einer tschetschenischen Flüchtlingsfamilie gekommen, denen die Kirchgemeinde seit Oktober unter dem Dach des ihres Pfarrhauses Kirchenasyl gewährte. Dass dies für viele zugleich die erste Begegnung mit der vor der Gewalt gegen Frauen geflüchteten Mutter mit ihren drei Kindern war, ist der Coronakrise geschuldet, die wenig Möglichkeiten der Begegnung bot.

Gewalt an Frauen an der Tagesordnung

Von der bedrohlichen Situation der vierköpfigen Familie erfahren hat Pfarrerin Britta Rostalsky über das Netzwerk der kirchlichen Flüchtlingshilfe. Obwohl gewalttätige Übergriffe an Frauen in Tschetschenien an der Tagesordnung sind, war es nach der über Litauen geglückten Einreise nach Deutschland nicht sicher, ob Mutter Emila und ihre im Teenager-Alter befindlichen Kinder Alessia, Selina und Ibrahim nicht abgeschoben werden und für ihren Fluchtversuch grausam bestraft werden. Aus diesem Grund sind die hier genannten Namen nicht ihre richtigen, da selbst in Deutschland Racheakte nicht ausgeschlossen sind.

Knapp 50 Menschen waren am Sonntag beim Abschiedsgottesdienst im Illmersdorfer Pfarrgarten dabei. Quelle: Uwe Klemens

Auf einer Gemeindeversammlung berichteten Ende September Mitglieder der benachbarten Kirchengemeinde Rosenthal über ihre durchweg positiven Erfahrungen mit dem Thema Kirchenasyl. In den zurückliegenden Jahren hat die dortige Gemeinde mehrfach Geflüchteten auf diese Weise geholfen, dass ihr konkreter Fall erneut geprüft und der Grund ihrer Flucht schließlich auch anerkannt wurde. Nach den Schilderungen der Rosenthaler beschlossen die Illmersdorfer der Familie Kirchenasyl zu gewähren und die durch Unterkunft, Verpflegung, medizinische Versorgung und rechtlichen Beistand entstehenden Kosten zu tragen.

„Ich ziehe meinen Hut“

Da wegen Corona sämtliche Gemeindefeste ausfielen, beschränkte sich der Kontakt der Familie auf den aus zehn Helfern bestehenden Arbeitskreis. Drei ehemalige Lehrer übernahmen das Unterrichten der drei Kinder, die zwar formal in Dahmer Schulen eingeschult wurden, aber mangels Sprachkenntnissen nicht am Online-Unterricht teilnehmen konnten. „Für die Kinder war das eine enorme Herausforderung und ich ziehe meinen Hut vor dem, was sie gemeistert haben“, sagt die Hohenseefelderin Elke Thier, die eine der drei Lehrerinnen war. „Natürlich haben wir bei alledem auch viel miteinander gelacht“, verrät sie eins der Geheimnisse, warum das Miteinander trotz aller sprachlichen und kulturellen Barrieren so gut funktioniert hat.

Federtaschen mit einem Foto der Illmersdorfer Kirche gab es für die Kinder als Abschieds- und Erinnerungsgeschenk. Quelle: Uwe Klemens

Auch aus anderen Familien kam Unterstützung in Form von Sachspenden, Verpflegung, handwerklicher Hilfe im Haus und Offenheit. Die zusammen verbrachten Abende am Lagerfeuer und das Scherzen beim gemeinsamen Zubereiten der Mahlzeiten gehören nun für die Geflüchteten und ihre Gastgeber zu den kostbarsten Erinnerungen.

Vor wenigen Tagen erreichte die Gemeinde nun die frohe Kunde, dass die Familie seitens des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge als berechtigter Antragsteller für ein Asylverfahren anerkannt wurde und vermutlich im Laufe der nächsten Tage lllmersdorf verlassen wird. Die nächste Station ist die zentrale Erstaufnahme-Einrichtung in Eisenhüttenstadt, von wo aus anerkannte Asylbewerber später in unterschiedliche Landkreise weitergeleitet werden.

Die große Hoffnung der Illmersdorfer ist, dass die Familie später nach Wünsdorf kommt, so dass es leichter wird, den Kontakt zu halten. Selinas Abschiedsworte „Sie haben das Herz am richtigen Fleck“, die vielen Gesten der Dankbarkeit am Rande des kleinen Abschiedsfestes ließen niemanden unberührt.

Von Uwe Klemens