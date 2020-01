Letzter B 102-Abschnitt kommt im Sommer

Jüterbog

Die Erneuerung der innerstädtischen Bundesstraße 102 geht in die letzte Etappe. Im Bau- und Sanierungsausschuss stellten Mitarbeiterinnen des Bauamtes am Mittwoch den derzeitigen Stand der Planungen vor. Etwa 2,7 Millionen Euro beträgt der Anteil, den die Stadt für den Abschnitt vom Dammtor bis zum Schlosspark sowie für die Erneuerung der Landesstraße 81 zwischen Liebfrauenkirche und Blankem Teich zu berappen hat.

Keiner will sich beim Termin festlegen

Wann genau die auf etwa zwei Jahre angelegten Arbeiten beginnen, kann derzeit niemand sagen. „Keiner will sich mehr festlegen, weil das in der Regel sowieso nicht eingehalten wird“, sagt Ausschussvorsitzender Hendrik Papenroth von der Fraktion Für Jüterbog (FJB) mit Blick auf den, trotz gegenteiligen Versprechens, nicht bis zum Jahresende fertig gewordenen vorletzten Abschnitt.

Dort tut sich, trotz des milden Wetters, derzeit nur wenig. Nach dem Ausbaggern der Gräben werden dort ab Montag die Gasleitungen verlegt, so dass danach die Bürgersteige und die Einmündungen in die Mönchenstraße und Petersiliengasse sowie die Umfahrung der Luthereiche am Heilig-Geist-Platz hergestellt und die endgültige Beschilderung aufgestellt werden können. Wann der Straßenabschnitt endgültig wieder für den Durchgangsverkehr freigegeben wird, steht noch nicht fest.

Ausschuss-Mehrheit stimmte zu

Nach dem mehrheitlich positiven Votum des Ausschusses kommt die Entwurfsplanung für den letzten Teilabschnitt Ende Januar in der Stadtverordnetenversammlung zur Abstimmung. Sollten auch hier die Abgeordneten den Entwurf bejahen, können die einzelnen Baulose ausgeschrieben und im Anschluss vergeben werden. Etwa im Sommer soll Baubeginn sein.

Wann welcher Straßenabschnitt gesperrt wird, entscheiden dann die Baufirmen. Zumindest der Fußgängerverkehr soll während der gesamten Bauzeit gewährleistet sein.

Warum der finanzielle Anteil der Stadt an den Gesamtkosten mit 40 Prozent am höchsten liegt, der des Bundes nur bei 23 Prozent und der Gas- und Energieversorger jeweils bei zwei bis drei Prozent, erläuterten Bauamtsmitarbeiterinnen Silke Göritz und Maud Decker aufgrund der geäußerten Kritik. Ausschlaggebend für den Schlüssel bei der Verteilung der allgemeinen Baukosten, zum Beispiel für die Herstellung von Rettungswegen, die Ausschilderung von Umleitungsstrecken oder für die Baustellenabsicherung, ist die Bausumme, die jeder Vertragspartner der Gemeinschafts-Baumaßnahme selber verbaut. Der Wasser- und Abwasserzweckverband Jüterbog-Fläming beispielsweise ist aus diesem Grund mit 30 Prozent auch an bei den allgemeinen Kosten mit dabei.

80 Prozent des Stadtanteils sind Fördermittel

80 Prozent des genannten Jüterboger Anteils von 2,7 Millionen Euro sind Fördermittel aus der Städtebauförderung, so dass sich der tatsächliche Anteil aus dem Stadtsäckel auf 540 000 Euro verringert.

Zumindest in finanzieller Hinsicht dürfen Anlieger der Baumaßnahme entspannt entgegen sehen. Anliegerbeiträge gibt es per Gesetz nicht mehr, erläuterten die Bauamtsmitarbeiter. Sobald die Summe feststeht, wie hoch die Anliegerbeiträge gewesen wären, holt sich die Stadt das Geld vom Land zurück.

Von Uwe Klemens