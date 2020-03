Schweinitz und Jessen sind abgeriegelt

Schweinitz/ Jessen

Noch leerer als in diesen Tagen ohnehin ist seit dem Vormittag die B187 zwischen der B101 und Wittenberg. Anders als in den Morgenstunden wissen die meisten Autofahrer inzwischen aus den Nachrichten, dass die Stadt Jessen und ihr Ortsteil Schweinitz in Sachsen-Anhalt wegen der Corona-Lage seit 7 Uhr voll gesperrt sind. Dort ist bis zum 10. April für alle Einwohner Quarantäne angeordnet.

Die meisten der wenigen Lkw, die im Minutentakt an den eingerichteten Straßensperren stranden, tragen polnische Kennzeichen. Pkw fahren hier fast gar nicht mehr.

Autofahrer haben Verständnis für die Situation

„Alle Autofahrer reagieren entspannt und haben für die Maßnahme Verständnis“, lobt einer der beiden Polizeibeamten, die sonst auf der A9 tätig sind und nun zusammen mit Kameraden der Feuerwehr an der etwa einen Kilometer vor Schweinitz eingerichteten Straßensperre aus Richtung Jüterbog Dienst tun. Kurz vor Mitternacht hatten sie von der Anordnung der Sperrmaßnahmen erfahren und die Stunden bis zum Morgen genutzt, sich darauf vorzubereiten.

In den Sperrkreis hinein dürfen nur die auf einer vom Krisenstab erstellten Liste erfassten Zulieferer lebenswichtiger Produkte, Rettungsdienste, Ärzte, Mitarbeiter von Sozialstationen, Einsatzkräfte der Bahn, die Bundeswehr und Einwohner, die sich zum Zeitpunkt der Errichtung des Sperrkreises außerhalb aufgehalten haben. Aus dem Sperrkreis hinaus darf jeder, außer den Einwohnern, sofern sie nicht in einem der so genannten system-relevanten Berufe arbeiten.

Von Uwe Klemens