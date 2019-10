Orgel-Schüler lernen gern in Jüterbog

Jüterbog

„ Jüterbog hat die größte Dichte an national bedeutsamen Orgeln. Und auch in vielen Dörfern sind die Orgeln inzwischen gemacht“, sagt Peter-Michael Seifried, Kreiskantor des evangelischen Kirchenkreises Zossen-Fläming. Das Problem: An vielen Orten fehlt es an Leuten, die das gigantische Instrument überhaupt bespielen können. Um den Zustand der Orgeln zu erhalten, müssen die Instrumente laut Seifried jedoch unbedingt gespielt werden. Andernfalls lassen sich beispielsweise Schädlinge im Holz nieder und die aufwendigen Restaurationsarbeiten waren am Ende umsonst.

Schüler kommen aus Leipzig , Frankfurt und Berlin

Um dem vorzubeugen, kümmert sich Seifried seit vielen Jahren darum, Orgelnachwuchs heranzuziehen. Jüterbog ist aufgrund seiner vielen spielbaren Orgeln bereits als Orgelstadt bekannt und eignet sich deshalb als perfektes Ausbildungszentrum für Schüler aus ganz Deutschland. Der von Seifried initiierte Dauer-Orgelkurs für Quereinsteiger besteht mittlerweile seit vier Jahren. 23 der aktuell 70 Orgelschüler haben ihre Prüfungen bereits bestanden.

25 Orgelschüler aus dem Raum Leipzig, Halle, Frankfurt (Oder), Potsdam, Berlin und dem Landkreis Teltow-Fläming befinden sich derzeit außerdem wieder in Jüterbog, um ihrem Ziel ebenfalls ein Stück näher zu kommen. „Das Altersspektrum reicht von elf bis 74 Jahren. Alle werden die Ausbildung in zwei bis drei Jahren durchlaufen“, berichtet Seifried über die Schüler in Jüterbog.

Trotz Pausen ein straffes Tagesprogramm

Zwei Wochen lang spielen sie täglich in drei Kirchen der Stadt insgesamt 18 Instrumente. Zudem werden ihnen ausführlich Grundlagen vermittelt. Dazu zählen Orgelkunde, Musiktheorie und Gehörbildung sowie das Kennenlernen des Gottesdienstablaufes und des Gesangbuches. Wie Peter-Michael Seifried berichtet, seien die Schüler täglich „von früh um sieben bis abends um zehn“ mit ihrer Ausbildung beschäftigt – Pausen inklusive.

Filmmusik in der Nikolaikirche

Bei der Ausbildung unterstützt wird Peter-Michael Seifried derzeit in Jüterbog von der Kreiskantorin Anja Liske-Moritz aus dem Kirchenkreis Oderland-Spree, der Görlitzer Kirchenmusikdirektorin Ulrike Scheydt, dem in Teltow wirkenden Kantor Christopher Sosnick und dem in Treuenbrietzen, Beelitz und Lehnin bekannten Kantor Andreas Behrendt.

Außer beim internen Vorspiel konnten die Orgelschüler ihr Gelerntes auch vor Publikum präsentieren. Unter dem Motto „Filmmusik in St. Nikolai“ gaben sie am Mittwochabend ein öffentliches Konzert in der Nikolaikirche.

Von Isabelle Richter