Jüterbog

Bei einem schweren Unfall kam am Dienstagabend ein 84-jähriger Radfahrer ums Leben. Die Fahrerin eines Hyundai fuhr die B 101 entlang Richtung Kloster Zinna, als der auf dem rechten Radweg fahrende Fahrradfahrer plötzlich vom Weg abkam und auf die Fahrbahn wechselte. Die Fahrerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der 84-jährige Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen und die Hyundai-Fahrerin erlitt einen Schock, so dass sie durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gefahren werden musste. Die Bundesstraße wurde für mehrere Stunden gesperrt. Ein externer Gutachter der Polizei wurde eingesetzt, um die Unfallstelle zu untersuchen.

Von MAZonline