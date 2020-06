Jüterbog

Dunkle Wolken zogen am Samstagnachmittag kurz vor der Freiluft-Feierstunde über dem Pausenhof der Goethe-Schiller-Gymnasiums Jüterbog auf. Sogar einzelne Regentropfen verhießen nichts Gutes für die bevorstehende Übergabe der Abiturzeugnisse an die 36 Zwölftklässler, die gleich verabschiedet werden sollten. Doch Petrus hatte ein Einsehen und verschonte die auserwählte Schar vor nasskalten Überraschungen.

Eingangskontrolle am Hofzaun

Am Hofeingang kontrollierten die beiden Tutorinnen des diesjährigen Abiturjahrgangs, Annette Hahn und Kerstin Plättner, die Besucher. Jeder Abiturient durfte nur zwei Personen mitbringen – in der Regel Mutter und Vater. Links gegenüber des Podests waren die 36 Stühle in Corona-angemessenem Abstand zueinander für die Abiturienten aufgestellt. Die anderen zwei Drittel des Schulhofs waren paarweise bestuhlt für die Eltern und Ehrengäste. Wer nicht dazugehörte, musste vom Zaun aus die Zeremonie verfolgen.

Anzeige

Zur Galerie Die 36 Gymnasiasten der 12. Klasse des Goethe-Schiller-Gymnasiums Jüterbog holten in einer Freiluft-Feierstunde ihre Abiturzeugnisse ab. Dabei wurde –zunächst – peinlich auf Abstand geachtet.

„Die Schüler wollten alle gemeinsam verabschiedet werden“, hatte der neue Schulleiter Sebastian Möller schon im Vorfeld gesagt, „und wir wollten alle, dass die Eltern diesen schulischen Höhepunkt miterleben.“ So ließ man sich auf das wetterwendische Risiko ein, die Zeugnisübergabe unter freiem Himmel stattfinden zu lassen. Schließlich gibt es Schirme!

Weitere MAZ+ Artikel

Traditionell hielt der Bürgermeister eine kurze Rede. Arne Raue (WsJ) forderte die jungen Menschen auf, jetzt die Welt zu erobern, danach sich aber wieder ihrer Heimatstadt zu erinnern. Schülervertreterin Anne Heinze dankte allen Lehrern, den Eltern und vor allem den beiden Tutorinnen, die alle am Erfolg der Schüler beteiligt gewesen seien.

Höchster Schulabschluss geschafft und Pandemie getrotzt

Rektor Möller gratulierte den Jugendlichen zum höchsten Schulabschluss, den man in Deutschland machen kann. „Sie haben sich der Abiturprüfung gestellt“, sagte er, „und ganz nebenbei einer Pandemie getrotzt.“ Möller griff das Motto des Abi-Jahrgangs 2020 auf, das da lautet: „Abivengers – Mit dem Abi in den Händen werden Helden zu Legenden“. So glänzte der Schulleiter mit seinen Kenntnissen über die Comic-Helden „Avengers“, die er Wikipedia entnommen hatte, und ergänzte dies mit der Begriffsbestimmung des Wortes Held aus dem Brockhaus-Lexikon. ( Möller: „Das ist ein Buch!“) Und als Deutschlehrer fand er noch die passenden Zitate von Goethe und Schiller dazu. Daraus schloss er, dass der Weg zu jedem bestandenen Abitur eine Heldentat ist – egal mit welchem Durchschnitt.

Die „Super-Helden“

Als „Super-Helden“ würdigte er Max Schulze und Maximilian Schink, die beide der Super-Durchschnitt von 1,0 erreichten. Zu den zehn besten Abiturienten zählen weiterhin Leon Kaim (1,1), Elisa Friedrich (1,1), Joanna Ulrich (1,4), Joe Winter (1,5), Torben Jahn (1,7), Nils Wichmann (1,7) und Laura Bunzel (1,8).

Ein Drittel, also zwölf Schüler, hätten eine Eins vorm Komma, würdigte der Landtagsabgeordnete Erik Stohn ( SPD) die Leistungen dieses Jahrgangs. Als Fördervereinsvorsitzender überreichte er vier Schülern die diesjährige Abitur-Uhr.

Die Übergabe der Zeugnisse erfolgte noch mit den verordneten Abstandsregeln. Jeweils vier Schüler holten sich ihre Zeugnisse vom Podest ab, wo sie auf Notenständern auf sie warteten.

Näher rücken auf eigene Verantwortung

Damit waren sie praktisch aus der Schule entlassen und standen nicht mehr unter der Aufsicht und im Verantwortungsbereich der Lehrer. Das nutzten die Es-Schüler eher unbewusst gleich aus, um dann doch näher aneinander zu rücken, sich zu umarmen und schließlich doch zu einem großen Gruppenfoto zusammenzurücken. Es war ja auch nur ganz kurz. Und der Abi-Ball soll irgendwann nachgeholt werden.

Von Hartmut F. Reck