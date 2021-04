Jüterbog

Da kamen sie als Mickey-Mäuse, als Cinderellas, als Harry Potter oder Biene Maya. 72 Abiturienten trafen sich am Freitag vor ihrer „Penne“, dem Goethe-Schiller-Gymnasium in Jüterbog, um gemeinsam ihren letzten Unterrichtstag zu feiern.

Nur leider konnten sie diesmal nicht die jüngeren Mitschüler beeindrucken wie es in all den vorangegangenen Jahren üblich war, sondern betrieben diese Maskerade nur für sich und ihrer Tutoren, bei denen sie sich ein letztes Mal auf ihre bevorstehenden Abiturprüfungen vorbereiteten.

Gelungene Überraschungen

Dennoch war die Stimmung gut und die Überraschungen gelungen, für die manch einer mit seiner oder ihrer Verkleidung sorgte. Bei den Jungs überwog als Held der Kindheit deutlich – „Bob der Baumeister“ in allen möglichen Arbeitsklamotten und gelbem Helm. Die Mädels bevorzugten es, sich als Prinzessinnen zu verkleiden und gaben damit vielleicht einen Vorgeschmack auf ihre Abi-Ball-Garderobe.

Abi-Ball noch ungewiss

Denn dieses Ereignis soll, wenn es irgendwie geht, stattfinden. Vorbereitet ist der Abi-Ball auf jeden Fall: „Die Location, die DJs, Security, Deko, Essen und Trinken, das alles ist schon vorbereitet“, sagt Johanna Rathe, die als „Emilie Erdbeer“ auftritt, und zum Organisationskomitee gehört. „Wenn wir das Okay kriegen, findet’s in der Wiesenhalle statt“, sagt die künftige Grundschullehrerin, „wenn nicht, dann eben nicht.“ „Vorher kann’s auch gerne einen Corona-Test geben, wenn dies verlangt wird“, ergänzt Emilie Lehmann, die ebenfalls zum Organisationskomitee gehört. Sie steckt in einem Einsatzanzug der Feuerwehr. Für die zukünftige Sozialarbeiterin und Mitglied bei der FFW Gölsdorf ist dies nicht unbedingt eine Verkleidung, aber ein Ausdruck der Zugehörigkeit zu den Alltagshelden.

Für Miriam Baade ist ihr langes Kleid dagegen schon ein Kostüm, denn sie schwärmte schon als kleines Mädchen für „Belle“, die Schöne aus „Die Schöne und das Biest“. Sie will Theaterwissenschaft studieren. Was danach kommt, wird sich später entscheiden.

Schuljahr glimpflich abgelaufen

Das letzte Schuljahr sei zwar nicht ganz einfach gewesen, meint Jonas Hoffmann, „aber für uns ist es ja noch glimpflich abgelaufen, weil wir ja immer Präsenzunterricht hatten und nicht zuhause bleiben mussten.“ Hoffentlich geht es ihm mit seinen Schülern später mal besser, denn er will die Fächer Geschichte und Deutsch fürs Lehramt studieren.

Geschichte und Physik, sind die Fächer, die Lukas Donath später mal unterrichten will. Im Gegensatz zu all seinen anderen Schulkameraden hat er sich als Held der Kindheit keine Comicfigur oder Filmhelden ausgesucht, sondern er geht mit langem weißen Gewand und angeklebtem Vollbart als Jesus. Und das sei keine Gotteslästerung, betont er, sondern er sei tatsächlich in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. „Der Glaube hat auch mir Halt gegeben“, sagt er, „auch zu dieser Zeit.“

Keine Zeit für Zukunftsängste

Keine Zeit haben die jungen Leute offensichtlich für Zukunftsängste, aber auch keinen Grund für Flausen im Kopf. Denn Sachen wie erst mal ein Jahr arbeiten oder trampen im Ausland können sie sich zu Corona-Zeiten aus dem Kopf schlagen. Genau so ein Auslandsjahr hatte eigentlich Henricke Assmann ins Auge gefasst. „Aber bei Corona ist das ja blöd“, meint sie zu Recht. Stattdessen will sie sich erst einmal für den Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) bewerben. „Ich weiß noch nicht, ob ich angenommen werde, weil da ja zurzeit eine große Nachfrage besteht“, sagt sie. Sie hofft auf eine Tätigkeit im Bereich Kultur, Bildung oder Umwelt. Das soll ihr dann bei der beruflichen Orientierung helfen.

Aber zunächst stehen ihr und den anderen erst einmal ab Mittwoch die Abiprüfungen bevor.

Von Hartmut F. Reck