Jüterbog

Die AfD-Fraktion in der Jüterboger Stadtverordnetenversammlung (SVV) besteht nur noch aus Parteilosen. Wie jetzt bekannt wurde, ist nicht nur der Fraktionsvorsitzende Chris Kaplick aus der Partei ausgetreten, sondern auch sein Stellvertreter Max Theilemann. Der Dritte im Bunde, Lutz Krüger, ist nach eigenen Angaben nie Mitglied der AfD gewesen.

Im Gegensatz zu der zweiköpfigen AfD-Fraktion im Luckenwalder Stadtparlament, die sich nach dem Parteiaustritt des dortigen Stadtverordneten Klaus-Werner Lehmann aufgelöst hat, bleibt die AfD-Fraktion in der Jüterboger SVV bestehen und macht weiter wie bisher, weshalb die Parteiaustritte von Kaplick und Theilemann zunächst auch nicht aufgefallen sind.

Anzeige

Ziemlich verwickelt flattern die Fahnen am Jüterboger Markt. Diese Dauerbeflaggung wird von der AfD gesponsert. Quelle: Hartmut F. Reck

Weitere MAZ+ Artikel

Bei Chris Kaplick (26) liegt der Parteiaustritt sogar schon längere Zeit zurück. Nach eigenen Angaben hat er bereits im Oktober vergangenen Jahres die AfD verlassen. „Die AfD hat sich meiner Meinung nach in eine falsche Richtung entwickelt“, sagte er der MAZ nun auf Nachfrage. Dies sei das Ergebnis eines längeren Nachdenkens gewesen. Im Mai 2019, also zum Zeitpunkt der Kommunalwahl, bei der er für die AfD angetreten war, sei das noch anders gewesen.

Kaplick nicht mehr Referent der Landtagsfraktion

Damals war Kaplick beruflich auch noch als Referent der AfD-Landtagsabgeordneten Birgit Bessin tätig. Diesen Posten habe er aber zum Ende der Legislaturperiode des Landtags im vergangenen September aufgegeben, so Kaplick.

So ist sein Austritt auch nicht mit den gegenwärtigen Vorgängen um den geschassten AfD-Landesvorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Andreas Kalbitz, in Verbindung zu bringen. Dessen Parteiausschluss findet Kaplick zwar gut, will das aber sonst nicht weiter kommentieren. „Das Partei-Kapitel ist für mich abgeschlossen“, sagt Kaplick gegenüber MAZ, „was dort passiert, interessiert mich nicht mehr.“

Sachpolitik statt Parteipolitik

Dennoch werde er weitermachen als Stadtverordneter. „Wir halten die Fraktion aufrecht, schließlich haben wir uns dafür wählen lassen“, sagt Kaplick. Als neue Fraktion wolle man konstruktiv in der SVV mitarbeiten. Dabei wolle er keine Partei-, sondern Sachpolitik verfolgen.

Ähnlich äußert sich Max Theilemann (22), der bereits im März dieses Jahres aus der AfD ausgetreten ist. „Ich werde trotzdem weiter meinen Job als Parteiloser machen“, sagt er gegenüber MAZ und meint damit, dass er seine Mandate sowohl in der AfD-Fraktion in der Jüterboger SVV als auch im Kreistag behalten werde. „Als Parteiloser lässt es sich am besten unideologisch arbeiten“, meint er.

Unzufrieden mit dem Parteiensystem

Gründe für seinen Parteiaustritt will er nicht nennen, nur soviel, dass er unzufrieden mit dem Parteiensystem ist und er Direktwahlen bevorzugen würde. Ihn störe es, dass kein Politiker haftbar gemacht werde, wenn er politische Fehlentscheidungen getroffen hat. Sein Parteiaustritt habe nichts mit Kalbitz und auch nichts mit der drohenden Beobachtung der gesamten AfD durch den Verfassungsschutz zu tun, meint Theilemann. Er fühle sich Kalbitz nicht persönlich verbunden und könne über ihn nichts Positives, aber auch nichts Negatives sagen.

AfD-Ortsverband besteht weiterhin

Mit Theilemann hat auch der AfD-Ortsverband Jüterbog seinen Vorsitzenden verloren. Den Ortsverband gebe es aber noch, sagt der AfD-Kreisvorsitzende Daniel Freiherr von Lützow. Der Vorstand müsse erst noch nachgewählt werden.

Von Lützow bedauert die Austritte der beiden jungen Ex-Mitglieder. Als Gründe sieht er „persönliche Sachen“, so von Lützow. „Politisch vertreten sie ja noch dieselben Positionen für Jüterbog. Dafür sind sie angetreten, und wir arbeiten nach wie vor gut zusammen.“

Von Hartmut F. Reck