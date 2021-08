Jüterbog

Ein 42-Jähriger wurde am Mittwochnachmittag in Jüterbog bei einem Ladendiebstahl beobachtet und anschließend gefasst. Der Mann hatte zuvor den Einkaufsmarkt betreten. Aus einem der Getränkeregale nahm er eine Flasche Bier und trank sie an Ort und Stelle aus. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. die Polizei nahm eine Anzeige wegen Ladendiebstahls auf. Dann konnte der Mann gehen.

Von MAZonline