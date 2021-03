Jüterbog

Gäbe es den Jüterboger Anglerverein nicht, wäre das Schicksal von Blankem- und Rohrteich wahrscheinlich längst besiegelt. Denn dass sich Hobbyfischer nur Sorgen um einen möglichst guten Fang machen würden, stimmt für die Mitglieder eines Angelvereins keinesfalls. Mit unzähligen Arbeitseinsätzen – im vergangenen Jahr wegen Corona zumeist in einzeln oder in kleineren Gruppen organisiert – kümmern sich die derzeit 80 Mitglieder auch um die Pflege der Gewässer und der Uferbereiche.

Niemand muss Mitglied sein

„Alleine des Angelns wegen muss niemand im Anglerverein sein. Wer trotzdem Mitglied wird, macht dies, weil er sich zusammen mit anderen dafür engagieren will, dass die Teiche in Ordnung gehalten werden, wovon nicht nur Angler profitieren, und weil er das Vereinsleben schätzt“, sagt Uwe Adler, der lange Zeit Vorsitzender war und noch immer zum Vorstand gehört.

Der Uferbereich neben dem Skaterweg ist die Harkstrecke von Uwe Adler. Quelle: Uwe Klemens

Zu tun gibt es an den vom Verein gehegten Gewässern jede Menge. Neben den bereits genannten Teichen neben Freibad und Sportplatz ist der etwas abseits gelegene Ziegeleiteich der dritte im Bunde. Nicht nur die Grasmahd liegt in der Hand der Petrijünger, sondern auch das Einsammeln des Mülls und das Zusammenharken von Totholz.

Keine fünf Minuten dauert es, bis ein solcher Müllhaufen zusammengeharkt ist. Quelle: Uwe Klemens

„Ohne Hilfe des Bauhofes würden wir das vermutlich nicht schaffen und wir sind sehr dankbar, dass wir uns darauf schon seit so vielen Jahren verlassen können“, sagt Norman Wahn, der die Geschicke des Anglervereins derzeit kommissarisch lenkt, weil die Neuwahl eines Vorstandes wegen Corona im vergangenen Jahr ausfallen musste.

Petri- sucht Floriansjünger

Beim letzten großen Arbeitseinsatz, der im Herbst am „Ziegel“ stattfand, mussten auch die Bauhofleute passen, weil auch sie nicht über die nötige Technik verfügen, um die ins Wasser gestürzte, etwa 30 Meter lange Erle zu bergen. Das Gespräch wollen die Angler deshalb demnächst mit den Feuerwehrkameraden suchen und anfragen, ob der Baum nicht Ziel einer Berge-Übung werden könnte.

Achtlos in der Landschaft entsorgte Coronamasken finden sich immer häufiger. Fische und andere Tiere können sich in den Gummischnüren verfangen und sterben dann qualvoll. Quelle: Uwe Klemens

Als weitaus größere Beeinträchtigung sehen die Hobbyfischer die an allen Teichen in großer Zahl lebenden Nutria. „120 sind es bestimmt und jedes weibliche Tier bringt zwei bis drei Mal im Jahr Nachwuchs zur Welt. Auf der Suche nach Futter nehmen die Tiere die komplette Teichfauna auseinander und fressen uns mehrmals im Jahr die Kabel der Solarpaneele durch, die im Rohrteich die beiden Pumpen zur Teichbelüftung mit Strom versorgen“, beschreibt Wahn das Problem. Die Kosten für die Reparatur, die jedes Mal so um die 120 Euro liegen, bezahlt der Verein aus der eigenen Tasche.

So putzig die Tiere auch sind, so groß ist der Schaden, den sie hinterlassen, denn die Pflanzenreste trüben das Wasser und verhindern die Sauerstoffproduktion, was schon mehrfach zum Umkippen des Gewässers und zum Fischsterben führte. Dass die Nutrias von vermeintlich tierliebenden Spaziergängern gefüttert werden, verschlimmert das Problem, da die Regulierung des Bestandes durchs das natürliche Futterangebot entfällt und unzählige Brotreste ebenfalls im Wasser verfaulen.

Hegefischen sorgt für Sauerstoff

Das Aufstellen der Solarpumpen war eine der Maßnahmen, den Teich am Leben zu halten. Das jährliche Hegefischen, um den Überbestand bestimmter Fischarten zu reduzieren, dient dem selben Ziel.

Stolz ist man im Anglerverein auf das steigende Interesse beim Nachwuchs. 15 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 18 Jahren sind derzeit Mitglied und packen mit Eifer auch zu, wenn es um die Hege der Gewässer geht. „Die Erziehung zum Umgang mit der Natur ist dabei mindestens so wichtig, wie der Spaß, den alle gemeinsam haben“, sagt Adler. Sobald es die Witterung und Corona zulassen, steigen die Angler wieder in die Gummistiefel und kümmern sich mit Harke, Rasenmäher und Müllsäcken um ihre Teiche.

