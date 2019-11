Bürgerwerkstatt sammelt Planungs-Ideen

Jüterbog

„Eine Stadtlandschaft mit Wiese und einem Ausblick wie auf einem Gemälde von Caspar David Friedrich!“ Wenn Bettina Kunst von der Jüterboger Vorstadt Damm spricht, dann gerät die Hamburgerin geradezu ins Schwärmen. Die Wiese in der Mitte des Karees Dennewitzer-, Schloss, Wiesen- und Teichstraße mit Blick auf die Kirchturmspitze von Liebfrauen. Was für ein Lebensgefühl! Dörfliche Idylle in unmittelbarer städtischer Umgebung. Dazu noch der große Teich und das Freibad in unmittelbarer Nähe. Was für ein „Sehnsuchtsort“! Was für Entwicklungschancen.

Problem: Schlossbuden

Aber auch was für Probleme. Etwa die völlig heruntergekommenen Schlossbuden, die für Wohnzwecke viel zu klein sind, zwischen einigen Höfen und kleinen Stadthäusern, für deren Bewohner es kaum Pkw-Abstellmöglichkeiten gibt.

Um dafür Entwicklungsperspektiven zu erarbeiten, hatte sich Bettina Kunst mit ihrem Planungsbüro Kunst + Herbert an dem städtebaulichen Wettbewerb für diesen Jüterboger Ortsteil beteiligt und ist als Siegerin daraus hervorgegangen. Am Donnerstagabend stellte sie ihre Grobplanung für das Gebiet den Anwohnern vor.

Bürger werden an der Planung beteiligt

Schließlich soll der nun zu erarbeitende Rahmenplan in Zusammenarbeit mit ihnen entstehen. Dazu traf man sich zur ersten Bürgerwerkstatt im Kulturquartier.

Etwa 25 Anwohner folgten der Einladung und beugten sich mit den Planerinnen und den Bauamtsmitarbeiterinnen über den Stadtplan, markierten ihr Wohnungseigentum, steckten Fähnchen dorthin, wo sie eine Gestaltungsidee hatten oder sich beispielsweise einen Spielplatz vorstellen konnten.

Bedenken bereiteten ihnen aber die Vorstellung, dass in zweiter Reihe hinter ihren Häusern zwei- bis dreistöckige Mehrfamilienhäuser entstehen könnten. Genau das würde ihnen oder ihren Mietern doch den viel gelobten Blick auf die Wiese nehmen, monierten sie.

Hinten wohnen, vorne Abstellräume

Hingegen wäre das eine Lösung für die Schlossbudenbesitzer, wenn sie für ein solches Bauprojekt ihre schmalen Grundstücke zusammenlegten, in den Neubauten abseits des Straßenlärms wohnten mit freiem Blick auf die Wiese und die „Buden“ an der Straße dann als Fahrradschuppen, Hobbyräume oder Gästehäuschen ausbauten.

Für die Autos sind Zufahrten vorgesehen, deren Garagen aber möglichst ebenerdig in die neuen Wohnhäuser integriert werden sollen, um das Gelände nicht mit Parkplätzen zu verschandeln.

Die Wiese in der Mitte soll bewahrt bleiben, aber „inszeniert werden“, wie es Bettina Kunst formulierte. Etwa durch einen Steg, eine Wegeführung, Tierhaltung oder sonstiger Landschaftsgestaltung.

Vertrauensbildung

Je länger die anfangs noch sehr skeptischen Anwohner gemeinsam mit den Planerinnen Ideen formulierten, wieder verwarfen und neue entwickelten, desto mehr schien sich die Erkenntnis durchzusetzen, dass man vielleicht doch auf einen Nenner kommt. „Wir wollen ja nichts Böses“, betonte Bauamtsleiterin Kira Wenngatz, „und irgendwie kommen wir schon zusammen.“ Und wenn am Ende nach dem Rahmenplan Baurecht mit Hilfe eines Bebauungsplans geschaffen werde, bedeute das noch lange nicht, dass auch gebaut werden müsse.

