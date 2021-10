Jüterbog: Appell zur Verbesserung der Situation im Kulturquartier

Jüterbog

Die aktuelle Personalsituation im Jüterboger Mönchenkloster ist für die Mitarbeiter vor Ort als auch die Besucher nicht zufriedenstellend. Nachdem das Thema ausführlich im Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketingausschuss besprochen wurde, sprachen sich die Fraktionen SPD und Linke auch in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung dafür aus, dass gemeinsam an einer Lösung gearbeitet werden muss – auch wenn die finanziellen Mittel der Stadt Jüterbog gering sind.

Clemens Neumann (SPD) appellierte dennoch daran, dass die personelle Ausstattung im Kulturquartier in der kommenden Haushaltssituation eine Rolle spielen müsse. In Bezug auf die letzte Ausschusssitzung erklärte er: „Wir sind in der Diskussion zu dem Punkt gekommen, dass wir die Bibliothek eigentlich als Daseinsvorsorge empfinden. Dem werden zwar nicht alle zustimmen, aber wir waren uns alle einig, dass die Bibliothek etwas ist, was Jüterbog braucht.“

SPD will gemeinsamen Brief an Landesregierung erarbeiten

Weil die Arbeit im Kulturquartier zu den freiwilligen Aufgaben zählt und die Stadt gezwungen ist, in diesem Bereich extreme Einsparungen vorzunehmen, schlug Clemens Neumann den Stadtverordneten vor, sich gemeinsam an die zuständigen Stellen der Landesregierung zu wenden. So könne die Situation etwa über einen gemeinsamen Brief dargestellt und um Unterstützung gebeten werden. Laut Neumann sei es dabei wichtig, dass dieser zusammen mit Bürgermeister Arne Raue (WsJ) erarbeitet wird und keine Alleingänge gestartet werden.

„Das wird nichts sein, dass von heute auf morgen passiert“, so Neumann „aber ich glaube, dass Bildung als Daseinsvorsorge angesehen werden muss und damit Pflichtaufgabe, und keine freiwillige Aufgabe ist. Das ist ein Ziel auf das wir uns hoffentlich einigen können.“

Maritta Böttcher (Linke) schloss sich ihrem Vorredner an. Laut der Stadtverordneten werde die Landesregierung das Problem der fehlenden Personalstelle allerdings auch nicht lösen. Demnach seien die politischen Vertreter gefragt, sich in der anstehenden Diskussion dafür einzusetzen und erklärte in Bezug auf einige ihre Mitstreiter: „Da hilft es nicht, wenn man sich hinstellt und sagt, dass uns Touristen zu viel Geld kosten. Touristen sind da, um diese Stadt attraktiver zu machen und da muss man auch was zurückgeben.“

Von Isabelle Richter