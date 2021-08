Jüterbog

Die Vergangenheit liegt nicht hinter uns, sondern unter uns. Das gilt auch für den weiteren Bauabschnitt des Ausbaus der Ortsdurchfahrt der B102 zwischen dem Jüterboger Schlosspark und dem Dammtor. Seit August vergangenen Jahres, haben sich die Archäologen immer ein Stück vor den Tiefbauern vom Schlosspark bis zur Liebfrauenkirche vorgearbeitet.

Auf dieser Strecke haben die Forscher des Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum (BLDAM) einige interessante Funde zutage gefördert.

Palisadenreihe entdeckt bei archäologischen Ausgrabungen am Schlosspark in Jüterbog Quelle: BLDAM/Katharina Rothe

„Im Bereich Schlosspark haben wir vier parallel verlaufende Palisadenreihen entdeckt“, berichtet zum Beispiel Grabungsleiterin Katharina Rothe, die auch schon in den Jahren zuvor die Grabungen in der Großen Straße und in der Pferdestraße begleitet hat. Die am Schlosspark entdeckten Palisaden bestanden zumeist aus Viertelstämmen. Die Hölzer waren bis zu 80 Zentimeter lang und mit den stumpfen Enden in den Boden gerammt. Dendrochronologische Untersuchungen, bei denen das Holz nach der Anordnung seiner Jahresringe mit den bekannten Wachstumsphasen der Vergangenheit verglichen wird, haben ergeben, dass die Pfähle aus dem 12. Jahrhundert stammen.

Außerdem entdeckten die grabenden Vergangenheitsforscher angespitzte Brückenpfeiler aus dem 16. Jahrhundert. Um dendrochronologisch genauer zu sein: die Bäume dafür wurden etwa 1538 gefällt. So genau kann das bestimmt werden. Daraus ergibt sich für die Archäologen der Schluss, dass es damals eine Brücke am heutigen Durchlass des Schlossparks gegeben hat und eine weitere an der Ecke Schlossstraße/Spring. „Das sind richtig tolle Stämme“, berichtet die studierte Archäologin Katharina Rothe, „quadratisch im Querschnitt und unten angespitzt.“

Glasperle, mittelalterliches Wirtschaftsgebäude, Murmel, Knochenahle, slawische Keramik Quelle: BLDAM/C. Hartung

Im weiteren Verlauf der Schlossstraße fanden die Ausgräber spätslawische Siedlungsgruben, in denen entweder Vorräte oder Abfälle lagerten. Anhand der Keramik und deren Verzierungen können sie die Herkunft identifizieren. Hinzu kam eine Besonderheit: der Fund von zwei kleinen blauen Perlen.

Ansonsten entdeckte man jede Menge Mittelalter wie schon in der Pferdestraße und in der Großen Straße, was ebenfalls an der Keramik zu erkennen war.

Tief in der Vergangenheit

Deutlich tiefer in die Vergangenheit stießen die Archäologen in der Schillerstraße. „Hier entdeckten wir in Siedlungsgruben sehr viel schöne Keramik“, berichtet Katharina Rothe. aufgrund der Maserung und der Randformen vermutet sie, dass die Scherben aus der frühen Bronzezeit, also etwa um 550 vor Christus, stammen. Und überhaupt fanden sie in dieser Ecke ein Menge unterschiedlichster Gegenstände aus völlig unterschiedlichen Zeiten.

„Ganz aus der Art schlägt ein vollständiges Rinderskelett sogar noch mit den Knochen eines Kälbchens im Mutterleib, das wir vor der Schillerstraße 66 fanden“, erzählt die Grabungsleiterin. Sie vermutet, dass die verendete Kuh dort im 17. oder 18. Jahrhundert verscharrt wurde. Damals befand sich dort wohl nur freies Feld oder eine Wiese. Nur ein kleines Stück daneben legten die Archäologen vor dem selben Haus ein Feldsteinmauerwerk frei, durchzogen mit Ziegeln im Klosterformat. „Das ist definitiv ein Wirtschaftsgebäude“, sagt Katharina Rothe, „das zum Klosterareal gehört haben dürfte.“

Auf der anderen Straßenseite sind die Archäologen auf die Reste eines neuzeitlichen Gebäudes gestoßen, dessen Mauerreste sehr gut erhalten sind wie auch der Kellereingang und die Kellertreppen. Das Haus darüber dürfte erst im vergangenen Jahrhundert einer Straßenverbreiterung gewichen sein, vermutet Katharina Rothe. „So schnell geraten Dinge in Vergessenheit.“

Von Hartmut F. Reck