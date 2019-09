Jüterbog

Der alte ist auch der neue Bürgermeister: Arne Raue ( WSJ) bleibt Stadtoberhaupt in Jüterbog. Bei der Wahl am Sonntag hat er sich deutlich gegen seine drei Konkurrenten durchgesetzt und sich im ersten Wahlgang eine weitere Amtszeit gesichert.

Nach 19 von 20 ausgezählten Stimmbezirken hatte Raue 57,2 Prozent der Stimmen erhalten, Jaqueline Neumann (BBJ) folgt auf dem zweiten Platz mit 25,4 Prozent der Stimmen vor Clemens Neumann ( SPD) mit 12,1 Prozent sowie Einzelbewerber Dirk Marek mit 5,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,8 Prozent.

Arne Raue (WsJ) bleibt Jüterboger Bürgermeister. Quelle: Hartmut F. Reck

Raue wollt sich am Wahlabend gegenüber der MAZ nicht zu seinem deutlichen Sieg und der damit verbundenen Wiederwahl äußern. Er ließ sich von seinen Unterstützern in einer Gaststätte feiern. Den Reporter der MAZ verwies er des Saales.

Herausforderer sind enttäuscht

Enttäuscht, aber gefasst reagierte Jaqueline Neumann auf das deutliche Wahlergebnis. Sie hatte, wie sie der MAZ sagte, zumindest damit gerechnet, Amtsinhaber Arne Raue in die Stichwahl zu kriegen. Positiv sieht sie die Rolle des Bürgerbündnisses Jüterbog, dessen Kandidatin sie war. „Wir haben viel in Bewegung und die Demokratie in Schwung gebracht. Die Bürger schauen jetzt genauer hin, was in der Stadt passiert“, resümierte Neumann.

Clemens Neumann ( SPD), der als Einzelbewerber zur Wahl angetreten war, sprach angesichts des Wahlergebnisses und seines abgeschlagenen dritten Platzes von einer „schweren Enttäuschung“. „Das hätte ich mir anders gewünscht“, sagte er der MAZ. Dass der Amtsinhaber seine Wiederwahl gesichert habe, sei ein demokratisches Ergebnis. Jetzt werde die Opposition in der Stadtverordnetenversammlung und in den Ausschüssen versuchen, Raue mit Sach- und Fachthemen zu stellen.

Einzelbewerber Dirk Marek, der die wenigsten Stimmen der Wähler erhalten hatte, zeigte sich ebenfalls enttäuscht. „Die Wähler haben entschieden, dem beugt man sich“, sagte er in einer ersten Stellungnahme der MAZ. Er hoffe nur, dass Raue nun versucht, „das Erscheinungsbild der Stadt nach außen wieder zu verbessern und nicht nur der AfD nach dem Maul redet“, sagte Marek weiter.

Von Hartmut F. Reck und Stephanie Philipp