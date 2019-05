Jüterbog

Weil er mit seinem GM-Transporter an einer roten Ampel an der Kreuzung der B 102 mit der B 101 in Jüterbog zu weit in die Kreuzung hineingefahren war, setzte ein 47-jähriger am Freitagmittag zurück – übersah dabei allerdings den VW eines 46-jährigen, der hinter ihm angehalten hatte. Glücklicherweise entstand dabei nur ein Sachschaden von schätzungsweise insgesamt 300 Euro an beiden Fahrzeugen. Sie blieben weiter fahrbereit.

