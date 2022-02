Jüterbog

Am Dienstagmittag musste die Feuerwehr mit einem Großaufgebot zum Netto-Parkplatz in der Zinnaer Vorstadt ausrücken. Dort brannte ein Mercedes lichterloh. Trotz großen Sachschadens wurden keine Personen schwer verletzt. Fast 20 Feuerwehrleute aus mehreren Orten waren im Einsatz. Sie konnten die Flammen schnell löschen und dadurch verhindern, dass ein größerer Schaden am Supermarkt entsteht.

Schaulustige behindern Feuerwehr in Jüterbog

Ein Zwischenfall sorgte bei dem Einsatz allerdings für Empörung: „Schaulustige haben uns während unserer Löscharbeiten das Standrohr zugedreht“, berichtet Einsatzleiter Robert Preuß. Glücklicherweise waren zu diesem Zeitpunkt die Flammen bereits gelöscht.

An dieser Wasserversorgung hatten sich Schaulustige zu schaffen gemacht. Quelle: Victoria Barnack

Mehrere Dutzend Schaulustige standen entlang der viel befahrenen Straße Zinnaer Vorstadt, um den Einsatz zu beobachten. Weil fast zehn Einsatzfahrzeuge vor Ort waren, stockte der Verkehr zeitweise. Auch der Rettungsdienst und die Polizei wurden alarmiert.

Ursache von Pkw-Brand in Zinnaer Vorstadt noch unklar

Zur Ursache ist offiziell noch nichts bekannt. Augenzeugen berichten, dass der Pkw-Brand durch einen Fahrfehler verursacht worden sein könnte. Neben dem Auto wurde auch ein davor geparkter Roller schwerstens beschädigt.

Die Jüterboger Feuerwehr konnte durch das schnelle Eingreifen einen großen Gebäudeschaden an dem Discounter verhindern. Zur Unterstützung kamen auch die Kameraden aus Luckenwalde, um mit ihrer Drehleiter von oben zu prüfen, ob die Flammen unter das Dach des Gebäudes gelangt waren. Sie gaben nach gut eineinhalb Stunden Entwarnung. Wann der Supermarkt wieder geöffnet werden kann, war am Dienstagnachmittag allerdings noch unklar.

Von Victoria Barnack