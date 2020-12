Jüterbog

Nicht noch eine Vollsperrung der B 102! Das dürften sich auch die Planer für das künftige Regenrückhaltebecken südlich der Bundesstraße im Bereich Kappan in Jüterbog II gedacht haben. Deshalb wird die viel befahrene Straße zwischen Jüterbog und Treuenbrietzen untertunnelt, ohne dass die Straße aufgerissen werden muss.

Spezialbohrer im Einsatz

Durch den Tunnel soll das Regenwasser vom Stadtteil Jüterbog II in das Becken geleitet werden. Dazu wird jetzt von der Spezialtiefbaufirma Witte aus Berlin nördlich der Straße ein sogenannter Startschacht ausgebaggert. Danach geschieht dasselbe auf der Südseite. Dann wird dort ein Spezialbohrer eingelassen, der sich in etwa 4,5 Metern Tiefe unter der Straße zum anderen Schacht durchfräst. Vom südlichen Schacht aus wird dann das Regenwasser in das Rückhaltebecken, das noch zu bauen ist, weitergeleitet.

Von Hartmut F. Reck