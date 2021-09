Jüterbog

Unbekannte Täter stiegen wohl in der Nacht zum Dienstag über den Zaun eines Betriebsgeländes in der Straße Luckenwalder Berg in Jüterbog. Auf dem Gelände entwendeten sie Baumaterial im Wert von rund 1.600 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline