Als erstes soll Eigenheimsiedlung entstehen

Jüterbog

Den Traum vom eigenen Haus haben viele Familien. Oft fehlt ihnen jedoch das nötige Kleingeld oder die angebotenen Grundstücke entsprechen nicht ihren Vorstellungen.

Andreas Werla, Geschäftsführer der „Neues Jüterbog II“-Projektentwicklungsgesellschaft mbH, möchte das ändern. Auf einer 1,6 Hektar großen Fläche an der Ecke von Bülowstraße und Tauentzienstraße sollen in naher Zukunft 20 Grundstücke für Einfamilienhäuser entstehen.

Anzeige

Freie Entscheidung beim Hausbau

Zu den Details erklärt Andreas Werla: „Die Grundstücke haben eine Größe von 380 bis 1360 Quadratmetern.“ Der Kaufpreis werde zwischen 80 und 120 Euro pro Quadratmeter liegen. Verkauft werden sollen die Grundstücke provisionsfrei direkt vom Eigentümer. Darüber hinaus ergänzt der 46-Jährige: „Die Käufer können frei entscheiden, was sie sich für ein Haus bauen.“ Denn an eine Baufirma gebunden seien die Grundstücke nicht.

Weitere MAZ+ Artikel

Auf der Fläche an der Ecke Bülowstraße/Tauentzienstraße soll in Zukunft eine Eigenheimsiedlung entstehen. Quelle: Isabelle Richter

Außerdem böten die verschiedenen Flächen genügend Platz. Denn Andreas Werla hält nichts von dicht gedrängten Siedlungen und hat sich bewusst für nur 20 Grundstücke auf der Fläche entschieden. „Es soll eine gewisse Identität haben und schön aussehen“, sagt er. Die Gartenstadt Nauen stamme laut Andreas Werla vom selben Planer und sei ein gutes Beispiel dafür, wie er sich auch die Eigenheimsiedlung in Jüterbog II vorstellt.

Glasfaseranschluss und Lademöglichkeit

Die Erschließung erfolgt durch die Projektentwicklungsgesellschaft und kostet allein schon rund 1,2 Millionen Euro. Darin enthalten seien unter anderem ein Glasfaseranschluss oder die Verwendung nachhaltiger Baustoffe, wie die LED-Straßenbeleuchtung. Zudem ergänzt Andreas Werla: „Die Stromleitungen werden so ausgelegt sein, dass man problemlos ein Elektroauto aufladen kann.“ Er fährt selbst ein Elektroauto und musste feststellen, dass es mit dem Aufladen in Jüterbog eher schwierig sei.

Aufstellungsbeschluss der Stadtverordneten nötig

Wie Werla berichtet, liege der Stadt Jüterbog seit Anfang der Woche ein Bebauungsplan vor. Darüber hinaus sei ein Antrag zur Aufstellung eines B-Planes gestellt worden. Damit sei für Andreas Werla der erste Schritt zur Entwicklung des künftigen Jüterboger Stadtteils getan.

Wann das erste Einfamilienhaus in Jüterbog II stehen wird, kann er noch nicht verbindlich sagen. Denn durch die Coronakrise könne sich das Verfahren deutlich verzögern. Unter anderem müssten die Stadtverordneten als nächsten Schritt einen Aufstellungsbeschluss fassen. Schon das sei laut Werla in der aktuellen Lage ein Problem. Denn die Jüterboger Stadtverordnetenversammlung tagte zum letzten Mal im Februar und wird erst am Mittwochabend das erste Mal seit langem wieder zusammenkommen.

Bebauungsplan Quelle: Neues Jüterbog II Projektentwicklungsgesellschaft mbH

Von Isabelle Richter