Jüterbog

„Ein tolles Konzert und vor allem ein tolles Ergebnis“, schwärmt Kreiskantor Manuel Gera, wenn er über die Benefiz-Veranstaltung zur Unterstützung der Flutkatastrophen-Opfer berichtet. Auf Initiative des Jüterboger Stadtchores organisierten Chor und evangelische Kirchgemeinde am vergangenen Sonntag in der Jüterboger Nikolaikirche das Konzert gemeinsam und luden die Jüterboger Kantorei-Sänger, den Posaunenchor Jüterbog/Oehna und das Saxofon-Ensemble „BlattSound“ als musikalische Unterstützer mit ins Boot.

„Die Kirche war ausverkauft, mehr als die etwa 200 bis 250 Zuhörer und Mitwirkenden hätte unter Corona-Bedingungen nicht hineingepasst“, sagt Gera, wobei der Begriff „ausverkauft“ nicht wirklich zutrifft, da der Eintritt frei war, aber um eine Spende für die Flutopfer gebeten wurde.

Die Anteilnahme der Jüterboger war groß

„Am Ende hatten wir exakt 2.603 Euro und 70 Cent in der Spendenbüchse, bis auf knapp 50 Euro alles Scheine, was für mich davon zeugt, wie groß die Anteilnahme der Besucher am Schicksal der durchs Hochwasser in Not geratenen Menschen zeugt“, sagt Gera.

Zu Wochenbeginn kamen noch weitere Spenden hinzu, so dass das Gesamtergebnis des Benefiz-Konzertes nun bei 2.893,70 Euro liegt. Hinzu kommt die Bereitschaft der Sparkassen-Stiftung, sämtliche beim Geldtransfer anfallenden Gebühren zu übernehmen, so dass jeder einzelne Cent tatsächlich den Betroffenen zu Gute kommt.

Die genannte Summe wird aufgeteilt und kommt zum einen über direkte Kirchenkontakte der Kirchgemeinde in Bad Neuenahr zu Gute, deren Kita und Gemeindehaus komplett weggespült wurden. Der andere Teil des Geldes wird über die Diakonie in die betroffene Region geleitet.

Von Uwe Klemens