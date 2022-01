Jüterbog

Beamte kontrollierten in der Nacht zum Montag einen Opel-Fahrer (19) in der Bülowstraße in Jüterbog: Ein Drogenvortest reagierte positiv. Der junge Mann besaß keine gültige Fahrerlaubnis.

Zudem: Die Kennzeichen gehörten nicht zum Pkw. Der 19-Jährige musste zur Blutentnahme. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Er erhielt Anzeigen wegen Urkundenfälschung, wegen Führens eines Kfz ohne gültige Fahrerlaubnis und wegen Führens eines Pkw unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

Von MAZonline