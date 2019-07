Jüterbog

Ein 18-jähriger ist am Sonnabend gegen 22.30 Uhr in der Straße Am Wasserturm in Jüterbog kollidierte mit seinem Auto gegen einen abgestellten Pkw gefahren und vom Unfallort geflüchtet. Die Polizei entdeckte ihn in der Nähe, ein Atemalkoholtest ergab 1,88 Promille. Zudem hat der Mann keine Fahrerlaubnis.

