Jüterbog

„Man braucht auch Sprechende, damit die Sprache erhalten bleibt“, sagt Astrid Flügge vom Verein für Niederdeutsch im Land Brandenburg. Nicht nur im Norden der Bundesrepublik hat die plattdeutsche Sprache ihre Wurzeln – auch in einigen brandenburger Regionen war die Mundart verbreitet. Auch in der Region um Jüterbog ist das Flämingplatt noch ein Begriff. Sprechen können es allerdings nur noch die Wenigsten. Umso erfreulicher ist es für Plattdeutsch-Fans wie Astrid Flügge, Partner wie Brita Hannemann zu finden, die diese Mundart noch beherrschen und dabei helfen, dass sie nicht in Vergessenheit gerät.

Genau wie die Flämingtrachten oder die Klemmkuchen, gehört auch das Flämingplatt zur Identität der Region. Um diesen Schatz zu bewahren, wurde in der Jüterboger Stadtbibliothek am Mittwoch das sogenannte „Plattdüütsch-Eck“ eröffnet. Dabei handelt es sich um ein ganzes Regal voller plattdeutscher Lektüre, die über Mittel des Ministeriums für Forschung und Kultur bereitgestellt wurden. Darunter Bücher und Broschüren für Jung und Alt – aber auch CD´s mit gelesenen Geschichten.

Solche Geschichten existieren auch heute noch. „Es gibt viele Leute, die noch alte Texte von ihren Vorfahren zu Hause haben“, weiß Brita Hannemann. Oft könnten die Nachfahren das geschriebene und dessen Sinn aber nicht mehr deuten. Mundartsprecher aus der Region werden zum Erhalt der Sprachkultur auch plattdeutsche Lesungen und Begegnungen in der Bibliothek organisieren. Im Oktober fand der erste Flämingplatt-Abend bereits statt. Sobald es möglich ist, soll die Veranstaltung wiederholt werden.

Im neuen „Plattdüütsch-Eck“ finden sich zahlreiche Lektüren zu der speziellen Mundart. Quelle: Isabelle Richter

Die Zusammenarbeit mit Schulen sei ebenfalls angedacht. Wie Brita Hannemann aus Arbeitsgemeinschaften in Jüterbog und Werbig weiß, ist der Nachwuchs durchaus interessiert am Snaken auf Flämingplatt. Überhaupt glaubt Hannemann, dass Kinder heute viel zu sehr gemaßregelt werden. „Sprich doch mal richtig“, heißt es oft von Erwachsenen. „Dabei ist die Sprache unsere Identität und ich finde es ganz wichtig, dass Kinder ihre eigene Mundart behalten“, sagt sie. Astrid Flügge ergänzt zudem, dass Plattdeutsch als „Sprache der einfachen Leute“ verrufen ist. Dabei klingen etwa Schimpfwörter im Gegensatz zur hochdeutschen Standardsprache heute weniger hart und vergleichsweise niedlich.

Info: Die Stadtbibliothek ist aufgrund von Corona geschlossen. Lektüre ausgeliehen kann auf Anfrage trotzdem. Im Online-Katalog sind auch die neuesten Exemplare aus dem „Plattdüütsch-Eck“ schon zu finden.

Von Isabelle Richter