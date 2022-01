Jüterbog

Der Jüterboger Erntemarkt – 2018 als ergänzendes Angebot zum Wochenmarkt und mit anfänglich großer Resonanz gestartet – war schon gut ein Jahr später mangels Interesse auf Verkäuferseite Geschichte. „Die Idee dahinter war aber gut, scheiterte aber deshalb, weil es seitens der Stadt zu wenig Unterstützung gab“, sagt Herbert Kuntze, der eigentlich aus dem Rheinland stammt, jedoch seit 1997 in Jüterbog zu Hause ist. Die Wiederbelebung des Erntemarktes gehört für den Mitbegründer und zum Vorstand des Jüterboger Bürgerbündnisses (BBJ) gehörenden 67-Jährigen zu den Dingen, die er in seiner Wahl-Heimatstadt bewegen möchte.

Bunter und regelmäßiger ist das Ziel

Als das BBJ im Vorfeld der letzten Bürgermeisterwahl gegründet wurde, gehörte das Thema Erntemarkt zum Feedback der Sorgen und Wünsche der Bürger, schildert der gelernte Zahntechnik-Meister, der bis vor zehn Jahren selbstständig war. „Unsere Idee ist es nun, dem Erntemarkt einen deutlich bunteren Charakter zu geben und einen verlässlichen Rhythmus zu finden“, blickt Kuntze voraus.

Früchte aus dem eigenen Garten oder vom privaten Acker sollen auf dem Erntemarkt zu finden sein. Quelle: Stadtverwaltung Jüterbog

Angedacht ist, dass der Markt von Anfang Juli bis Ende Oktober jeweils am 2. Samstag eines Monats in der Zeit von 9 bis 13 stattfinden könnte, sofern es vor allem in den Reihen potenzieller Standbetreiber genügend Interesse gibt. „Sollte der Bedarf größer sein, könnte der Erntemarkt natürlich auch öfter stattfinden“, sagt Kuntze.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mitmachen darf jeder, der als Privatmann Garten- und Feldfrüchte oder selbst hergestellte Lebensmittel an den Mann oder an die Frau bringen will. Um dem Markt die erhoffte Buntheit zu verleihen, will man seitens des BBJ auch Privatleute zum Mitmachen bewegen. Sie könnten, die von ihnen selbst, zum Beispiel in der heimischen Holz- oder Textil-Werkstatt oder im häuslichen Atelier entstandenen künstlerischen Dinge zeigen und natürlich auch verkaufen.

Keine Konkurrenz zum regulären Wochenmarkt

Dass professionelle Händler oder Inhaber eines Reisegewerbescheins nicht zugelassen sind, hat mehrere Gründe. „Erstens wollen wir dem zwei Mal pro Woche stattfindenden Wochenmarkt, wo genau diese Verkäufer zu finden sind, keine Konkurrenz machen. Zweitens dürfte die Stadt uns den Marktplatz dann nicht mehr kostenfrei überlassen, so dass wir von den Standbetreibern Gebühren erheben müssten, woran das Ganze dann wieder scheitern würde“, erläutert Kuntze, der sich für die Organisation des Erntemarktes den Hut aufgesetzt hat.

Lesen Sie auch Händler und Käufer unzufrieden mit Organisation des Erntemarktes

Dieselbe Einschränkung gibt es auch bei der gastronomischen Versorgung. Speisen und Getränke dürfen nur die privaten Standbetreiber selbst anbieten oder etwa gemeinnützige Vereine, wie zum Beispiel früher die Jüterboger Malteser, die bei solchen Anlässen ihre Gulaschkanone anheizten.

Für weitere Anregungen ist Herbert Kuntze jederzeit dankbar. Kontakt gibt es per E-Mail an h-kuntze@web.de beziehungsweise telefonisch unter 0170/4 83 84 18.

Von Uwe Klemens