Der Redebeitrag von Bürgermeister Arne Raue (WsJ) am vergangenen Montag sorgt weiterhin für Diskussionen in und außerhalb der Stadt. Nachdem verschiedene Stadtpolitiker seinen jüngsten öffentlichen Auftritt in der MAZ kommentierten, meldet sich Raue am Montagnachmittag selbst mit einem Facebook-Beitrag zu Wort.

Arne Raue: „Lasse mir nicht vorschreiben, wo ich wann Bekenntnisse ablege“

In dem ausführlichen Post reagiert er auf den wenige Stunden zuvor erschienenen MAZ-Artikel. Eine klare Distanzierung von rechtsextremen Besuchern im Nachgang der Montags-Demo hatten einige Stadtverordnete gefordert. Diese bleibt aber weiterhin aus. Stattdessen schreibt Raue im Netz: „Ich lasse mich weder von den Medien, ob MAZ oder rbb, noch von anderen Politikern treiben. Erstrecht lasse ich mir nicht vorschreiben, wo ich wann Bekenntnisse ablege.“ Zudem wirft er seinen Kritikern vor, die ihm vorgeworfene „Nähe zum Rechten Spektrum“ sei „konstruiert“. Anschließend zeichnet er ein anderes Bild von sich und seinen Einstellungen.

So erklärt Raue in seinem Statement, er würde sich regelmäßig auf Gedenkveranstaltungen von Extremismus aller Art distanzieren. „Wir schulden allen Opfern finsterster Zeiten unseres Landes, dass wir Erinnerung und Mahnung unseren Kindern und Enkeln vermitteln. Aufkeimendem Extremismus ist konsequent zu begegnen. Das trage ich fast gebetsmühlenartig seit Jahren vor“, schreibt er auf Facebook. Auch erinnere er sich an „Juso-Streetsoccer-Veranstaltungen“, bei denen er „mitkickte“ und sich per T-Shirt-Aufschrift „gegen jede Form von Gewalt- gegen linken und rechten Extremismus“ ausgesprochen habe. Seine Unterstützer sprechen ihm Mut zu und plädieren für ein „Weiter so“. Sie seien stolz darauf solch einen Bürgermeister zu haben.

Jüterboger Ulrich Franke: „So einer kann kein Volksvertreter sein“

Auf der anderen Seite gibt es von MAZ-Lesern scharfe Kritik für sein Handeln. So regt ein Leser etwa an, dass sich der „aus mehreren Gründen langsam mal der Verfassungsschutz“ für ihn interessieren solle. Ein anderer Nutzer fragt: „Ist der immer noch im Amt?“ Eine weitere Leserin findet Raues Auftritt „nicht überraschend“. Schließlich sei „doch weit hin bekannt, das der dunkelbraun ist“, kommentiert sie.

Ein MAZ-Leser meldet sich am Montag auch persönlich in der Redaktion. Der 77-Jährige Jüterboger Ulrich Franke hat, wie er selbst sagt, schon viele Bürgermeister in der Stadt miterlebt – „so einen Typ“ wie Raue gab es seiner Meinung nach aber noch nie. Ulrich Franke kenne Arne Raue gut, sei früher auch mit ihm klargekommen, erzählt er. Schon vor längerer Zeit habe sich seine Meinung zum Bürgermeister aber geändert. Heute findet er für Raue klare Worte: „Den brauchen wir hier wirklich nicht. So einer kann kein Volksvertreter sein.“

Dass Raue an den Corona-Demos teilnimmt, widerspreche zudem seinem eigenen Handeln. So wurde Ulrich Franke trotz dreifacher Impfung der Eintritt ins Rathaus verwehrt, als er einen neuen Personalausweis beantragen wollte. „Nur mit tagesaktuellem Test“, hieß es dort zur Begründung. Der 77-Jährige vermutet einen bestimmten Grund: Das passiere nur, weil Raue sich nicht impfen lassen wolle, ärgert er sich. Auch auf die versprochenen neuen Gehwege warte man im Stadtteil „Neumarkt“ schon ewig. Stattdessen herrscht seit Jahren Stolpergefahr. „Wir haben hier viele ältere Leute mit Rollator“, erzählt Franke.

Polizei hält sich bedeckt zu Einsatz in Jüterbog – RBB-Team am Montag vor Ort

Auch am Montagabend werden auf dem Marktplatz wieder Demonstranten erwartet – wahrscheinlich wieder mit üppiger Polizeibegleitung. Zu den bisherigen Einsätzen hält man sich von Polizeiseite aber bisher bedeckt. Auf MAZ-Nachfrage zum Einsatzumfang am vergangenen Montag und ob an der Versammlung polizeibekannte Personen aus der rechten Szene teilnehmen würden, erklärt Sprecher Torsten Sander: „Die Polizei führte einen der Lage angepassten Polizeieinsatz zum Schutz des Versammlungsrechts und der Einhaltung der bestehenden Eindämmungsverordnung durch, zu dessen Umfang wir aus taktischen Gründen keine näheren Details nennen werden.“

Der polizeiliche Einsatz am vergangenen Montag sei aber wie die in den Wochen davor „störungsfrei“ geblieben. „Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten, wurden vor, während und nach der Veranstaltung nicht bekannt. Die Teilnehmer trugen Masken und hielten die Abstände ein“, so Torsten Sander.

Für den heutigen Abend hat sich ein RBB-Fernsehteam angekündigt. Um 18.30 Uhr findet im Sitzungssaal des Jüterboger Rathauses zunächst der Hauptausschuss statt. Die MAZ beobachtet, was im Anschluss gegen 19 Uhr auf dem Marktplatz und in der Stadt passiert.

