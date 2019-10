Kloster Zinna

„Wir müssen ganz ehrlich und ernsthaft darüber diskutieren, was wir uns leisten wollen“, sagt Jüterbogs Bürgermeister Arne Raue (WsJ). Seit der jüngsten Diskussion über die Sanierung des Klostermuseums stehen er und sein Kämmerer René Wolter in der Kritik, weil sie das Projekt angeblich am Liebsten abblase...