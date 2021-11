Jüterbog

Kaum zu übersehen und zu überhören waren die Jüterboger Narren am Donnerstagvormittag in der Innenstadt. Obwohl die Eröffnung der Karnevalssaison wegen der Coronapandemie schon im zweiten Jahr etwas anders ausfallen musste und der Carneval-Club-Jüterbog (CCJ) vorab bewusst nicht beworben hatte, was am 11.11. tatsächlich stattfindet, verfolgten viele Jüterboger den Umzug vom Vereinshaus am Kreisbahnplatz über den Markt bis hin zum Kulturquartier Mönchenkloster.

Trotz der erneut abgespeckten Version einer traditionellen Saisoneröffnung nehmen die Jüterboger Karnevalisten ihren Auftrag der Brauchtumspflege wieder ernst. Mit guter Laune und frechen Sprüchen zeigten sie zum Auftakt am Donnerstag, dass ihnen die jüngsten Entwicklungen zumindest stimmungstechnisch nichts anhaben können.

Zur Galerie Mit einem Umzug ging es durch die Innenstadt zur Schlüsselübergabe im Kulturquartier Mönchenkloster.

Von der Resonanz ihres treuen Publikums fühlen sich die Mitglieder des CCJ bestätigt. „Es ist wichtig, dass die Leute wieder rauskommen und Spaß haben. Das brauchen sie auch. Das haben wir heute gesehen“, sagt Axel Richter. Der CCJ-Präsident blickt mit Zuversicht auf die diesjährige Session. Denn im Vergleich zum vergangenen Jahr ist das Vereinsleben wieder lebendiger.

Seit Ende des Sommers können die Tanzgruppen wieder regelmäßig trainieren und auch in Bezug auf die Abendveranstaltungen im Gasthaus „Schmied zu Jüterbog“ ist man guter Dinge. Stattfinden sollen sie in jedem Fall – auch unter einer möglichen 2G-Regelung. Das habe man im Verein bereits gemeinsam besprochen. „Wir sind dem als Verein positiv gegenüber eingestellt“, sagt Axel Richter. Laut dem CCJ-Präsidenten wolle man die breite Mehrheit, zu denen die Geimpften und Genesenen zählen, abholen und ihnen dieses Stück an Normalität gerne bieten. „Wir wollen zurückkommen zu dieser Geselligkeit, um das, was wir haben, zusammenzuhalten“, so Richter.

Bürgermeister überlässt Prinzenpaaren die Stadtherrschaft

Um die für Jüterbog so wichtige Tradition nicht zu brechen, kam auch Bürgermeister Arne Raue (WsJ) am Donnerstag persönlich zur Schlüsselübergabe. Vertreten wird die Stadt Jüterbog damit offiziell bis zum Aschermittwoch von Prinzenpaar Corinna IV. und Marco V. sowie dem Kinderprinzenpaar Lucie II. und Piet II. „Ich mache das aus Freude und mit vollem Herzen“, erklärte Arne Raue während der Übergabe. Als Anerkennung dafür, was der Verein gerade im Bereich der Jugendarbeit für die Stadt leiste, wolle man den Karnevalisten diese besondere Zeit so schön wie möglich machen, so Raue.

Mit einer prall gefüllten Stadtkasse kann der Bürgermeister dagegen auch in diesem Jahr nicht dienen. Frei nach dem Motto „Wir machen das Beste draus“ weiß der CCJ sich aber auch in diesem Punkt zu helfen. Große Ausgaben sind demnach nicht geplant. So wird das diesjährige Programm etwa mit dem vorhandenen Kostümfundus auf die Beine gestellt.

Nach der Schlüsselübergabe im Kulturquartier zogen die Jüterboger Narren am frühen Nachmittag noch weiter zum Awo-Seniorenheim in die Zinnaer Vorstadt, um den älteren Bewohnern zumindest vom Hof aus eine Freude zu bereiten. Auch das hat gehört seit Jahren Tradition. Einen geselligen Ausklang gab es am Donnerstagabend außerdem noch im Schmied.

Wie Axel Richter verrät, werden in diesem Rahmen auch Mitglieder ausgezeichnet, die dem Verein schon seit 11, 22 oder sogar 33 Jahren die Treue halten und mit ihrem ehrenamtlichen Engagement dafür sorgen, dass der Karneval in Jüterbog auch trotz der erschwerten Umstände weiterhin gelebt wird. Für die Zukunft hofft man nun, spätestens in 2022 wieder mit der gewohnten Leichtigkeit voll und ganz durchstarten zu können.

Von Isabelle Richter