Nur noch rund drei Monate bleiben, bis auf dem Jüterboger Marktplatz die neue Karnevalssaison eingeläutet werden soll. In den vergangenen Wochen verabschiedeten sich die Mitglieder des Carneval Club Jüterbog (CCJ) in die Sommerpause. Das letzte Jahr war kräftezehrend. Allerdings nicht, wegen der vielen Veranstaltungen, sondern weil die Karnevalisten ihrem geliebten Brauchtum nicht so nachgehen konnten, wie sie es eigentlich gewohnt sind.

Vieles musste ausfallen oder umgeplant werden. Darüber hinaus brauchte der Verein immer wieder neue Ideen, um seine Mitglieder und seine Jüterboger Fans bei der Stange zu halten. Dieses Mal soll es aber anders laufen. Das ist zumindest die große Hoffnung. Ein gutes Omen ist immerhin, dass das Training für alle Mitglieder wieder wie üblich starten kann. Im vergangenen Jahr war das selbst in den Sommermonaten nicht möglich.

CCJ braucht mehr Männer für kreative Choreographien

Ab Mitte August soll es für die Tanzgruppen des CCJ wieder losgehen. Ein komplett neues Programm wird es auch dieses Mal nicht geben, verrät Vereinssprecherin Sibylle Herrmann. Stattdessen werden sich die Mitglieder aus den Programmen der letzten Jahre bedienen und alte Kostüme wieder aus dem Fundus holen. Trotz der Sorge, dass mit dem Herbst wieder alle Planungen zusammenbrechen, sind die Mitglieder aktuell guter Dinge und voller Vorfreude auf die kommende Session.

In der Vergangenheit wurde viel in die Nachwuchsarbeit investiert. Die Folge: Rund die Hälfte der Vereinsmitglieder sind mittlerweile Kinder und Jugendliche. Nun fehlt es allerdings bei den Erwachsenen an einigen Ecken an genügend Manpower. Eine Tanzgruppe braucht unbedingt neue Mitstreiter. „Wir suchen händeringend nach Verstärkung beim Männerballett“, berichtet Sibylle Herrmann. Aktuell gebe es nur noch sechs Männer, weil sich einige zur Ruhe setzen wollen. Für eine wirkungsvolle Choreographie seien aber zwischen acht und zehn Männern optimal.

Spaß an der Sache ist einzige Voraussetzung

Trainiert wird einmal pro Woche immer donnerstags ab 19.30 Uhr für etwa 90 Minuten im Vereinshaus des CCJ am Kreisbahnplatz. Bedingungen an die neuen Tänzer stellen die Karnevalisten nicht – außer die richtige Stimmung müssen sie natürlich mitbringen. „Die Männer müssen nichts besonderes können. Sie müssen einfach Spaß an der Freude haben“, sagt Sibylle Herrmann.

Dass man sich nicht ganz so ernst nimmt und in verschiedene Rollen schlüpfen kann, gehört jedoch dazu. So mussten die Männer in den letzten Jahren unter anderem in kurze Röcke schlüpfen, was wiederum beim Publikum immer wieder für viel Applaus und Gelächter sorgte. Das Alter spielt beim Männerballett keine Rolle, sagt Sibylle Herrmann. Jüngere Männer, die athletisch sind und etwas anspruchsvollere Einlagen übernehmen könnten, seien aber gern gesehen. Denn für verrückte Ideen ist die Männertanzgruppe immer gut.

Verstärkung hinter der Musikanlage gesucht

Neben neuen Mitstreitern für das Männerballett brauchen die Jüterboger Karnevalisten aber auch an anderer Stelle noch Unterstützung. „Wir brauchen jemanden, der bei unseren Veranstaltungen die Musikanlage bedient und die Lieder einspielt“, erklärt Sibylle Herrmann zum Hintergrund. Das sei wichtig für einen reibungslosen Ablauf. Im Gegenzug versprechen die Karnevalisten viel Spaß und Geselligkeit.

Sich nur nicht so ernst zu nehmen, das ist so ziemlich die einzige Bedingung für die Tänzer des Männerballetts. Quelle: Isabelle Richter

Wer den Verein bei seinen Veranstaltungen schon einmal erlebt hat, weiß, wie groß das Gemeinschaftsgefühlt beim CCJ ist. Deshalb wird auch jetzt wieder daran gearbeitet, alle Mitglieder bis zum Startschuss am 11.11. wieder in die richtige Stimmung zu bringen. „Nach der langen Trainingspause müssen einige schon wieder neu motiviert werden“, weiß Sibylle Herrmann. Mit dem positiven Blick in die Zukunft und bestenfalls ein paar neuen Gesichtern im Team, wird das für die erfahrenen Gute-Laune-Bringer aber wohl keine große Hürde sein.

Info: Wer den CCJ als Mitstreiter im Männerballett unterstützen oder dem Verein bei der Bedienung der Musikanlage aushelfen möchte, kann sich unter Telefon 0162/449 48 10 an Sibylle Herrmann wenden.

Von Isabelle Richter